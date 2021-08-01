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شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

خسر سيباستيان فيتيل مركزه الثاني في سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد بعد شطب نتيجته لعدم توافر وقودٍ كافٍ في سيارته.

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

حلّ فيتيل ثانيًا في سباق المجر خلف إستيبان أوكون بعد عدم قدرته على تجاوز سائق ألبين، ليُحقّق منصّة تتويجه الثانية لصالح أستون مارتن.

وبعد عبوره خطّ النهاية، أوقف فيتيل سيارته إلى جانب المسار عند المنعطف الـ 12 بعد أن طلب منه مهندسه ذلك عبر اللاسلكي.

وتبيّن لاحقًا أنّ الألماني لم يُكمل لفّة التبريد بسبب افتقاره للوقود على سيارته.

ولم تكن "فيا" قادرة على الحصول على عيّنة بلترٍ واحد خلال الفحوصات بعد السباق وفق ما تنصّ عليه القوانين.

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لذا نقل جو باور المندوب التقنيّ لدى "فيا" المسألة إلى المراقبين، مُشيرًا إلى تمكّنهم من سحب عيّنة بـ "0.3ل فقط من سيارة الألماني".

ومثّل ذلك خرقًا للمادة 6.6.2 من اللوائح التقنيّة التي تنصّ على ضرورة توافر عيّنة بلترٍ كامل من الوقود في السيارة في أيّ مرحلة من عطلة نهاية الأسبوع.

وحاولت أستون مارتن لاحقًا استخراج المزيد من الوقود لبلوع عيّنة اللتر تحت إشراف "فيا"، لكنّها فشلت في فعل ذلك وهو ما أدّى إلى شطب نتيجة الألماني.

نتيجة لذلك كسب لويس هاميلتون سائق مرسيدس نقاطًا إضافيّة ضمن معركته على اللقب في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بتقدّمه من المركز الثالث إلى الثاني لترتفع أفضليّته أمام فيرشتابن في البطولة من ستّ إلى ثماني نقاط.

أمّا كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري فقد ورث آخر مراكز منصّة التتويج، بينما تقدّم ثنائيّ ويليامز نيكولاس لاتيفي وجورج راسل ليكسب كلٌ منهما نقطتين إضافيّتين، ليرتفع رصيد الفريق إلى 10 في هذا السباق.

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ريد بُل متخوّفة من خسارة محرّك آخر بعد حادث بيريز في المجر

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