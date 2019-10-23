شطب نتيجة فريق رينو من سباق اليابان
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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شطب نتيجة فريق رينو من سباق جائزة اليابان الكبرى بعد التحقيق في نظام المكابح المستخدم من قبل الصانع الفرنسي.
بناءً على وثائق "فيا"، فإنّ فريق ريسينغ بوينت احتجّ على سيارتَي دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ حيال "نظام تعديل توازن المكابح المسبق الإعداد بناءً على مسافة اللفّة".
وقد تمّ عقد جلسة للاتحاد الدولي للسيارات في جنيف اليوم الأربعاء، حيث صدر الحكم بشطب نتيجة دانيال ريكاردو ونيكو هلكنبرغ من سباق سوزوكا كون الخرق في نظام المكابح صُنّف على أنه وسيلة مساعدة للسائق.
ونتيجة لذلك تمّ تجريد ريكاردو وهلكنبرغ من المركزَين السادس والعاشر على الترتيب، بيد أنه بإمكان فريق رينو حتى يوم غد استئناف هذا القرار على هامش جائزة المكسيك الكبرى.
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|الكاتب
|خضر الراوي
شطب نتيجة فريق رينو من سباق اليابان
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