شطب نتيجة غاسلي من تصفيات باكو

بسبب خرق تقني، تم شطب نتيجة السائق الفرنسي من تصفيات أذربيجان على حلبة باكو.

وكان سائق ألبين قد تأهل بالمركز 13 على شبكة الانطلاق، لكن بعد الحصة، تم استدعاؤه مع ممثل للفريق للمثول أمام الحكام بزعم خرق الفقرة 5.2.3 من اللوائح التقنية المتعلقة بمعدل تدفق الوقود.

ووجد المندوب التقني أن سيارة غاسلي تجاوزت الحدّ المسموح من تدفق الوقود البالغ 100 كيلوغرام في الساعة، وذلك خلال اللفة السريعة الأخيرة له من القسم الثاني للتصفيات. بالتالي تم شطب نتيجته.

ونتيجة لذلك سينطلق الفرنسي في السباق من خط الحظائر. وستؤثر هذه العقوبة بشكل كبير على آماله في تحقيق نتيجة جيدة.