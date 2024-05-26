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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

شطب نتيجة سائقي هاس من تصفيات موناكو

تم شطب نتيجة سائقي فريق هاس: نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن من تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2024، وذلك فشل الجانح الخلفي في اجتياز الفحص الفني.

تم التحديث:
كيفين ماغنوسين، هاس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بعد التصفيات، وجد فريق الفحص لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، أن مقدار انفتاح الجانح الخلفي أثناء تطبيق "دي آر أس" أكبر من الحد الأقصى المسموح البالغ 85 مليمتراً.

وتم نقل المسألة للحكام، الذين أكدوا أن العقوبة التلقائية لمثل هذه الخروقات هي شطب نتيجة التأهل لكلتا السيارتين.

وكما هو حال أغلب الفرق، جلب هاس جانحاً خلفياً بمواصفات خاصة من أجل موناكو للتأقلم مع المتطلبات الارتكازية المرتفعة للحلبة.

وشرح الفريق الأمريكي بأنه ارتكب خطأ مع جانح السيارة الخلفي الجديد، وبالتالي سيعمل على ضبطه بشكل مختلف بما يتماشى مع القوانين، وتقبّل المسؤولية على الخطأ.

يُشار إلى أن لويس هاميلتون سائق مرسيدس تلقى عقوبة مماثلة في جولة البرازيل 2021، حيث خسر نتيجة لذلك قطب الانطلاق الأول للسباق القصير وتراجع حتى المركز الأخير. 

وكان ماغنوسن قد تأهل بالمركز 15 في القسم الثاني، بينما حقق هلكنبرغ نتيجة أفضل بالمركز 12.

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نيكو هلكنبرغ، هاس

نيكو هلكنبرغ، هاس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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