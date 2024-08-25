شطب نتيجة ألبون من تصفيات زاندفورت بسبب خرق تقني وويليامز في حيرة من أمرها

شُطبت نتيجة أليكسندر ألبون من تصفيات جائزة هولندا الكبرى كون أرضيّة سيارته ويليامز لم تمتثل لفحوصات القانونيّة التابعة لـ "فيا".

وكان التايلاندي قد استمتع بتصفيات مثيرة في زاندفورت، حيث استغلّ تحديثات ويليامز الجديدة ليتأهّل ثامنًا أمام لانس سترول وبيير غاسلي.

لكن أثناء الفحوصات التقنيّة بعد الحصّة، اكتشفت "فيا" أنّ أرضيّة ويليامز كانت خارج الحيّز الأقصى المسموح به في القوانين، وبالتالي نُقلت المسألة إلى المراقبين.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه عند مسح الأرضيّة من قبل "فيا"، فقد تبيّن أنّها عريضة جدًا، أكثر من الـ 1600 ملم التي تسمح بها القوانين.

وكانت ويليامز قد أشارت إلى أنّ أدوات قياسها الخاصة أظهرت أنّ الأرضيّة ضمن حدود القوانين، وهو أمرٌ لم تعارضه "فيا"، لكنّ مسحها الخاص أثبت أنّ الأمر مختلف.

ونتيجة لذلك سينطلق ألبون من آخر شبكة الانطلاق، بينما سيتقدّم جميع السائقين خلفه مركزًا إلى الأمام.

من جانبه قال فريق ويليامز أنّه يُحقّق في سبب إظهار أنّ عمليّات المسح التي قام بها أظهرت أنّ الأرضيّة قانونيّة.

وبحديثه ضمن مقطع فيديو صباح اليوم الأحد، تحدّث جايمس فاولز مدير الفريق حول مباغتة قراءات "فيا" لفريقه على حين غرّة.

وقال: "ليست هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها مسح سيارتنا. من الواضح أنّنا كنّا نتّبع ونمتثل لكلّ هذه الإجراءات منذ وضعها حيّز التطبيق قبل عدّة أعوام، ولم يتمّ إيجاد أيّ خروقات حتّى الآن".

وأضاف: "نستخدم تقنيّات مسحٍ الآن عوضًا عن تقنيّات القياس التقليديّة، لأنّه ليس عليك تتبّع نقطة واحدة، بل الارتفاعات، والعرض وكلّ تلك الأمور لأشكال معقّدة للغاية".

وأردف: "عرضنا كلّ هذه النتائج على فيا، حيث أظهرت أنّ أرضيّتنا ممتثلة للقوانين. لكن ما يهمّ هو تحكيم فيا، وقياساتها وأنظمتها، وهو ما نتقبّله بالكامل".

وقال فاولز أنّ الفريق لا يملك إجابة حاليًا، لكنّ الفريق سيقوم بملاءمة الأرضيّة لجعلها قانونيّة بالكامل، وليست تلك بالمهمّة المعقّدة للغاية.