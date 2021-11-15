شرخ في الهيكل هو سبب انسحاب ريكاردو من سباق البرازيل

كان ريكاردو ينافس على النقاط على حلبة إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي عندما عانى من فقد مفاجئ للطاقة واضطرّ للانسحاب من السباق.

وعقب تحقيق مبدئي على المسار، اكتشفت مكلارين مشكلة مع المكونات المتعلقة بترتيب وحدة طاقتها.

وعن ذلك قال أندرياس سيدل مدير الفريق: "تعرضنا لفقد في الطاقة على المسار. وجدنا في البداية أنها مشكلة تقنية، شرخ على الهيكل من جانب تركيب وحدة الطاقة، الأمر الذي نحتاج لتحليله الآن. بوسعي منحكم تحديثًا أفضل خلال الأسبوع المُقبل في قطر".

هذا واعترف ريكاردو أنه وإذا ما لم يواجه تلك المشكلة، عندها كان ليملك فرصة لإكمال السباق بتوقف واحد والتغلب على ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

فقال: "علمنا أنهما على استراتيجية التوقفين. أعتقد بأنه كانت لديهما وتيرة أكبر، لكن ومن خلال الاستراتيجية كذلك كان بوسعنا زعزعة تقدمهم".

وأضاف: "لكننا واجهنا فقدانًا في الطاقة وتعيّن عليّ الانسحاب. ذلك أمر مؤسف بكل تأكيد، لكننا كنّا ضمن سباقٍ واعد أكثر من سباق السبت. سنأخذ الإيجابيات من ذلك، ولدينا فرصة أخرى الأسبوع المُقبل".

هذا وكان انسحاب ريكاردو هو الضربة الموجعة الثانية في هذا السباق، وذلك بعد تعرض زميله لاندو نوريس لانثقاب قضى على آماله بتحقيق نتيجة قوية، وذلك جرّاء اصطدامه مع ساينز على الانطلاقة.

لكن سيدل يرى بأن ساينز لم يتعمّد الإضرار بنوريس في تلك الحادثة بالرُغم من المنافسة المحتدمة بين الفريقين على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

فقال: "قدم لاندو انطلاقة رائعة، وأعتقد بأن انطلاقة كارلوس كانت سيئة للغاية".

وأكمل: "تعيّن على لاندو التوجّه إلى مكان ما والمساحة كانت ضيقة للغاية من الجهة الخارجية. أعتقد أنه فقط لم تكن لديه مساحة وللأسف تلامس مع الجناح الأمامي لسيارة كارلوس، ما تسبب بالانثقاب. كانت حادثة تسابق غاب عنّا الحظ فيها".

جديرٌ بالذكر أن مكلارين تتأخّر الآن بفارق 31.5 نقطة خلف فيراري، مع بقاء 3 سباقات على نهاية الموسم.