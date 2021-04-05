شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

تحمل الأعلام معاني مختلفة، منها يدل على ضرورة الحذر ومنها ما يتعلق بكيفية تنظيم سير الجولة. علاوة على ذلك، قد يكون للأعلام دور محوريّ في تغيير مجرى السباق وهوية الفائز.

سنلقي نظرة في هذا التقرير على معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد.

العلم الأصفر

العلم الأصفر

يتم إشهار العلم الأصفر في حالة وجود أية مخاطر، التي قد تكون إما نتيجة حادث ما أو بسبب عطل ميكانيكي أو كهربائي لإحدى السيارات على المسار.

ويلعب العلم الأصفر دوراً محورياً، إذ لا بدّ من إبطاء السرعة في المناطق التي يتم رفعه فيها، كما أن الأعلام الصفراء المزدوجة تعني ضرورة استعداد السائق للتوقف حتى يتمّ حلّ المشكلة على المسار.

ويتصاحب رفع العلم الأصفر كذلك مع سيارة الأمان، وبالتالي فإن التجاوز ممنوع منعاً باتاً خلال فترة رفع العلم الأصفر.

العلم الأحمر

العلم الأحمر

رفع العلم الأحمر يعني توقف المجريات على الحلبة. وقد يتم رفعه في ظروف قاهرة مثل الظروف الجوية الصعبة، صعوبة الرؤية على المسار أو في حال وقوع حادث كبير يتطلب إيقاف السباق أو حصص التجارب.

وأحد الأمثلة على رفع العلم الأحمر هو سباق جائزة أذربيجان الكبرى، حيث رُفع العلم في اللفة 22. حيث كانت هناك قطع من حطام السيارات على المسار بسبب الحوادث. وتم استئناف السباق لاحقاً ليفوز به دانيال ريكاردو حينها.

العلم الأزرق

العلم الأزرق

يتم رفع العلم الأزرق حين تصل سيارة سريعة إلى سيارة بطيئة متأخرة بلفة. وبالتالي يتوجب على السيارة الأبطأ إفساح المجال للسيارة الأسرع قبل أن يتمّ رفع العلم الأزرق تحت طائلة التعرض لعقوبة.

إضافة إلى ذلك، يتم رفع العلم الأرزق في مخرج خط الحظائر لتحذير السائق حيال تواجد سيارة أسرع على خط التسابق.

العلم الأخضر

العلم الأخضر

يتم التلويح بالعلم الأخضر لإعلام السائقين باستئناف السباق. ويتم رفعه عندما يتخطى السائق منطقة الخطر، أو بعد تنظيف المسار من الحطام. ويحق للسائقين التجاوز أو العودة إلى الوتيرة السريعة عند رفع هذا العلم.

العلم الأسود

العلم الأسود

العلم الأسود مصحوباً برقم السيارة، يعني أن السائق قد شُطب من السباق. ويتوجب عليه التوجه إلى خط الحظائر وعدم مواصلة السباق.

آخر من تلقى مثل هذا العلم، كان فيليبي ماسا وجيانكارلو فيزيكيلا. وذلك في جائزة كندا الكبرى 2007، وذلك جراء الخروج من خط الحظائر بالرغم من أن أضواء التحذير الحمراء كانت مُضاءة.

العلم الأبيض

العلم الأبيض

يدل العلم الأبيض على تواجد سيارة بطيئة. وعادة ما يتم التلويح به في نهاية المنعطف الأخير وخط الحظائر في نهاية حصص التجارب الحرة عندما يقوم السائقون بالتمرن على الانطلاقة.

العلم المرقط

العلم المرقط

يتم التلويح بالعلم المرقط في نهاية الحصص. كما يجتاز المتصدر العلم المرقط كذلك في نهاية السباق.

كما يُرفع العلم المرقط أيضاً في نهاية الوقت المخصص لحصص التجارب والتصفيات، في دلالة على انتهائها.

العلم الأسود مع دائرة برتقالية

العلم الأسود مع دائرة برتقالية

يدل هذا العلم على أن السائق يعاني من عطل ميكانيكي في سيارته وعليه العودة إلى منصة الصيانة. ومثل العلم الأسود، فإن هذا العلم يترافق كذلك مع رقم السيارة.

العلم الأسود والأبيض

العلم الأسود والأبيض

هذا العلم بمثابة تحذير للسائق حيال سلوكه غير الرياضي. ومواصلة السائق لسلوكه ذاك قد يعرضه في نهاية المطاف للعلم الأسود.

العلم الأصفر المخطط بالأحمر

العلم الأصفر المخطط بالأحمر

يعني هذا العلم انخفاض مستويات التماسك على المسار بسبب الأمطار، الزيوت أو غيرها.