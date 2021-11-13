شرح كامل لتفاصيل التحقيق مع هاميلتون وفيرشتابن في البرازيل

حصلت سلسلة متتالية من الأحداث بعد التصفيات صبّت المزيد من الزيت على نار المعركة الدائرة حالياً، وبات الجميع على أعصابهم لمعرفة إن كان أحد سائقي مرسيدس أو ريد بُل سيتلقى أية عقوبة قبيل انطلاق سباق السبت القصير في ساو باولو.

من ناحية هاميلتون، يتم التحقيق لمعرفة إن كانت مرسيدس قد خرقت قوانين دي ار اس، بينما تم استدعاء فيرشتابن حيال اتهامات بأنه لمس الجانح الخلفي لسيارة غريمه بشكل غير قانوني، تحت قانون خط الحظائر المغلق.

وقد تكون لكلتا الواقعتين نتائج كبيرة، وسط المنافسة الشرسة بينهما. بالتالي هناك قيمة كبيرة جداً لقرار الحكام الآن.

لنناقش كلاً من المشكلتين على حدة!

ما الذي حصل مع هاميلتون ودي ار اس؟

مساء يوم الجمعة، أرسل جو باور المندوب التقني لدى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، مذكرة إلى الحكّام أشار فيها لاعتقاده بأن الجانح الخلفي لسيارة هاميلتون لا يتماشى مع القوانين.

وضمن مذكرته، قال:" تمّ تفقّد المواقع المُعدّلة للمكوّن العلويّ من الجناح الخلفيّ على السيارة رقم 44 تماشيًا مع المادة 3.6.3 من اللوائح التقنيّة للفورمولا واحد لموسم 2021".

وأضاف: "تمّ الإيفاء بالمسافة الدنيا المطلوبة. لكنّ متطلّبات المسافة القصوى البالغة 85 ملم، عند تفعيل نظام دي ار اس واختباره بما يتوافق مع التوجيه التقنيّ تي.دي/011-19 لم يتمّ الإيفاء بها".

وتغطي القوانين التقنية في الفقرة 3.6.3 هذه المسألة بوضوح، حيث تشير إلى أنه وعندما يكون الجانح مغلقاً، فإن المسافة بين قسمَيه (أو مكوّنَيه) يجب أن تكون بين 10 و15 مليمتراً.

جانح خلفي متحرك مفتوح تصوير: جورجيو بيولا

وعندما يكون الجانح مفتوحاً - أي في الوضعية التي يتم فيها استعمال "دي ار اس للتجاوز في السباق - فإن المسافة يجب أن تكون بين 10 و85 مليمتراً.

ما يعني أن المسافة يجب أن تكون 85 مليمتراً كحد أقصى، وأية مسافة أكبر تعتبر خرقاً للقوانين، وقد تؤدي إلى مزيد من السرعة على المقاطع المستقيمة.

كيف يتم التحقق منها؟

جهاز قياس المسافة بين مكونات الجانح الخلفي المتحرك 1 / 3 الصورة من قبل: أستون مارتن جهاز قياس المسافة بين مكونات الجانح الخلفي المتحرك 2 / 3 الصورة من قبل: أستون مارتن جهاز قياس المسافة بين مكونات الجانح الخلفي المتحرك 3 / 3 الصورة من قبل: أستون مارتن

من الواضح أنه من المستحيل لـ "فيا" التحقق من تلك المسافة عندما تكون السيارة على المسار.

لكن، هناك بروتوكولات يمكن التحقق عبرها عندما تكون السيارة متوقفة ضمن خط الحظائر المغلق.

وتشرح الفقرة تي.دي/110-19 كيفية ذلك، عبر جهاز خاص تستعمله "فيا" لضمان توافقية دي ار اس مع القوانين.

ويمكن متابعة كيفية عمل هذه الطريقة عبر الفيديو أدناه:

وكشف مراقبون في إنترلاغوس أن "فيا" أجرت فحصاً مطولاً مع ذلك الجهاز، حيث التقط باور صوراً عبر هاتفه تُظهر موظفاً في "فيا" وهو يعمل على ذلك.

ما هو التفسير؟

لم تتكلم مرسيدس عن المسألة علناً بعد. لكن يبدو أن هناك بعض التعقيدات خلف الأمر.

مساء الجمعة، وبعد عدة ساعات من المداولات، قرر الحكام تأجيل قرارهم حتى صباح السبت، ما يعني أن المسألة ليست بسيطة.

حيث طلب الحكام الحجر على جانح مرسيدس الخلفي وختمه، لإجراء المزيد من التحقيقات.

وسيكون ذلك الجانح بنفس التصميم الذي استعمله الفريق طوال الموسم، حيث لا توجد أية إشارات إلى أن الفريق يتعمد البحث عن ثغرات في قوانين دي ار اس.

من بين الاحتمالات، إمكانية انكسار الجانح خلال التصفيات ما يفسر الاتساع الإضافي المذكور.

وكانت ريد بُل قد عانت من بعض مشاكل الجانح الخلفي أيضاً خلال السباقات الأخيرة مع سيارة فيرشتابن.

وذلك أمر شعر به فيرشتابن على الأغلب، وأدى لواقعة خط الحظائر المغلق ومن ثم إمكانية خرقه هو الآخر للقوانين.

ما الذي قام به فيرشتابن؟

مع انتشار خبر التحقيق في سيارة هاميلتون مساء الجمعة، التقط أحد المتابعين فيديو لخط الحظائر المغلق مباشرة بعد التصفيات، أضاف المزيد من التكهنات.

في الفيديو، والذي نُشر بشكل كبر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، شوهد فيرشتابن وهو يتفحص الجانح الخلفي لسيارته عندما كانت السيارات الثلاث واقفة ضمن منطقة خط الحظائر المغلق.

وبشكل خاص، شوهد وهو يتفحص الفارق بين مكونات دي ار اس، ربما ليتحرى إن كانت هناك مشكلة أو يتحقق من مرونة الجانح.

لكن وبشكل مثير للعجب، توجه فيرشتابن إلى سيارة هاميلتون وقام بنفس الأمر مع الجانح الخلفي لسيارة مرسيدس، وقام بلمسها.

وهذا يعتبر خرقاً لقانون صارم جداً يمنع أي شخص من لمس السيارات في خط الحظائر المغلق، وذلك لمنع أي تدخل أو تعديل عليها.

وتنص الفقرة 2.5.1 من اللوائح على ما يلي: "داخل خطّ الحظائر المغلق (بارك فيرمي)، يُسمح فقط للموظّفين المعنيين بالدخول. لا عمليّات، ولا تفقّدات، ولا تعديلات أو تصليحات يُسمح بإجرائها إلّا عند الحصول على موافقة رسميّة من قبل ذات الموظّفين أو بناءً على القوانين التي يتمّ تطبيقها".

هناك قليل من الشك حيال خرق فيرشتابن للقوانين، خاصة وأنه ليس غريباً أن يتفقد السائقون سيارات خصومهم، وهذا ما كان يقوم به سيباستيان فيتيل في العديد من المرات.

حيث تظهر العديد من الفيديوهات الألماني هو يتفحص الإطارات والسيارات هناك ويتحسس الفوارق والمسافات بقدميه.

وبينما لا يبدو أن فيرشتابن كان يضغط بقوة أو يحاول تغيير مكون ما، لذا فإنه من غير المحتمل أن يتسبب بأي تغيير في مكونات جناح سيارة هاميلتون.

لكنه قام بلمس لجزء من السيارة تمّ التشديد عليه بشكل كبير في اللوائح التقنية.

وبالتالي سيتوجب على الهولندي تقديم تفسير لما قام به أمام الحكام في جلسة استماع صباح السبت.

ما هي العقوبات المتوقعة؟

ليس من المستبعد أن يتم شطب نتيجة كلا السائقين من التصفيات في حال وجد الحكام أنهما خرقا القوانين بالفعل.

وربما تبدو حالة هاميلتون أكثر جدية، إذ في حال وجد الحكام أن سيارته تخرق القوانين، فهذا يعني شطباً تلقائياً لنتيجة التصفيات.

وفي حالة فيرشتابن، تبدو الأمور عرضة لتفسيرات مختلفة من قبل كل حكم - بوجود أربعة حكام.

وبالرغم من أن ما قام به يبدو بريئاً، لكنّ فكرة أنه لمس "بالضبط" الجزء من جانح هاميلتون، الذي يخضع للتحقيق، يعني أن المسألة ليست بهذه البساطة.

وقد تتخذ مرسيدس من هذه الفكرة كدليل على أن لمساً بسيطاً قد يتسبب بتغيير المسافة بين مكونات الجانح، حتى وإن كان ذلك يبدو نظرياً على الأقل، بعيداً عن الواقع.

ومع كل هذا التوتر في المعركة بين النجمين، وأهمية كل نقطة في حسم اللقب، فإن نتائج قرار الحكام ستلعب دوراً كبيراً بالفعل!