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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

شرح قانون الوزن الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا

خسر جورج راسل فوزًا مفاجئًا في سبا بعدما وجد بأن سيارته مرسيدس متجاوزة الحد الأدنى للوزن المسموح ضمن فحوصات ما بعد السباق.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

جُرّد جورج راسل من فوزه بسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024 بسبب القانون الصارم لوزن سيارة الفورمولا 1 عندما يتم تصفيتها من الوقود.

ساهمت استراتيجية التوقف الواحد لراسل في إبقائه أمام زميله لويس هاميلتون في المراحل الأخيرة من سباق سبا، وذلك بعد أن سيطرت سيارة بطل العالم السباعي على مجريات الحدث حتى مراحله الأخيرة.

وانتهى السباق بفوز راسل وتحقيقه الانتصار الثالث في مسيرته، لكن بعد ساعة و10 دقائق من إنتهاء الحدث، ألقى تقرير من جو باور الموفد التقني لدى فيا بالشك في نتيجة البريطاني الشاب.

وكانت المادة رقم 4.1 من اللوائح التقنية هي التي جرّدت راسل من الفوز وأهدت لهاميلتون فوزه الثاني هذا الموسم.

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وتنص المادة المتعلقة بالوزن الأدنى للسيارة على الآتي: "لا يجب أن يكون وزن السيارة – من دون الوقود – أقل من 798 كلغ، في كل الأوقات خلال المنافسة. وإذا لم تكن السيارة – عندما يطلب فحصها – مزودة بالفعل بإطارات الأجواء الجافة، فإنه يتم تحديد وزنها باستخدام مجموعة من إطارات الأجواء الجافة التي يختارها الموفد التقني لدى فيا".

وفي هذه الحالة ينطبق النصف الأول من المادة، بينما تشير كلمة "المنافسة" إلى أية نقطة من نهاية أسبوع السباق، لكن وزن السيارة واكتشاف أنه تحت الوزن المسموح يهم فقط عقب التصفيات والسباق.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقد وجد بأن وزن سيارة راسل يقف عند الحد الأدنى البالغ 798 كلغ بالضبط عقب سباق سبا، ولكن كان ما يزال يتعين تصفيتها من الوقود، حيث كانت هنالك كمية كافية كذلك تتوافق مع المادة 6.5.2 والتي تنص الفقرة المعنية لنا فيها على أنه "يجب على المتنافسين ضمان وجود عينة بحجم 1 لتر من الوقود يمكن استخلاصها من السيارة في أي وقت خلال المنافسة".

وقد جاء في تقرير باور أن تمت تصفية 2.9 لتر من الوقود من سيارة راسل، ومع وزن السيارة بعد ذلك، وجد بأنها تزن 796.5 كلغ حتى بعد فحصها مرتين، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المسموح به في المادة 4.1 بـ 1.5 كلغ.

وبعد حوالي 40 دقيقة من مثول مرسيدس أمام المراقبين لمناقشة المسألة، تم الإعلان عن قرار شطب نتيجة راسل.

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