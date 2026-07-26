شرح عقوبة الخمس ثوانٍ الموجّهة لساينز في سباق المجر

كان أوسكار بياستري، الذي كان يتصدر السباق في مراحله الأولى على حلبة بودابست، قد تعرض لاحتكاك كاد ينهي سباقه في اللفة 38، عندما اصطدم به كارلوس ساينز أثناء محاولة سائق مكلارين تجاوز سيارة ويليامز لتجاوزها بفارق لفة.

ورغم الحادث، اكتفى المراقبون بمعاقبة ساينز بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه، موضحين أن هناك عاملًا مخففًا استوجب تخفيف العقوبة.

وإلى جانب المشكلات التي شهدها نظام الأعلام الزرقاء، والتي تسببت في عدم تلقي السائقين إشعارات واضحة خلال السباق، أكد المراقبون أن بياستري "لم يكن مرئيًا" في مرايا ساينز قبل لحظات من الاحتكاك، عندما حاول السائق الأسترالي تجاوزه عند المنعطف الثالث.

وأخذ المراقبون هذا العامل في الاعتبار، وقرروا عدم تطبيق العقوبة القياسية البالغة عشر ثوانٍ للتسبب في حادث، مكتفين بعقوبة خمس ثوانٍ.

ورغم أن بياستري تمكن من مواصلة السباق من دون تعرض سيارته لأضرار، فإن هذه الواقعة ساهمت في نهاية المطاف في خسارته الصدارة لصالح زميله لاندو نوريس.

وجاء في بيان المراقبين: "في اللفة 38، عند الاقتراب من المنعطف الثالث، كانت السيارة رقم 55 (كارلوس ساينز) منخرطة في صراع مع السيارة رقم 14 (فرناندو ألونسو)."

وأضاف البيان: "كان سائق السيارة رقم 55 قد أُبلغ من قبل فريقه بأن الأعلام الزرقاء كانت تُرفع بسبب اقتراب السيارة رقم 81 (أوسكار بياستري). وأثناء محاولة السيارة رقم 81 التجاوز، وقع احتكاك بين السيارتين 55 و81."

وتابع: "توصل المراقبون إلى أن سائق السيارة رقم 55 يتحمل المسؤولية الكاملة عن الاحتكاك مع السيارة رقم 81. ورغم أن العقوبة القياسية للتسبب في حادث هي إضافة عشر ثوانٍ، فقد حدد المراقبون وجود عامل مخفف."

وأوضح البيان: "في موقع الحادث، كان تموضع السيارة رقم 55 بالنسبة إلى الحلبة والسيارات الأخرى يعني أن السيارة رقم 81 لم تكن مرئية لسائق السيارة رقم 55 قبل محاولة التجاوز."

وأضاف: "ورغم أن السائق كان قد أُبلغ باقتراب السيارة رقم 81، فإن المراقبين قبلوا أن محدودية الرؤية قللت من درجة مسؤوليته."

واختتم البيان: "وبأخذ هذا الظرف المخفف في الاعتبار، قرر المراقبون أن عقوبة خمس ثوانٍ، بدلًا من العقوبة القياسية البالغة عشر ثوانٍ، كانت العقوبة المناسبة."

وانسحب بياستري لاحقًا من جائزة المجر الكبرى بسبب عطل ميكانيكي، بينما أنهى ساينز السباق في المركز الثامن عشر، متأخرًا بلفتين كاملتين عن الفائز لاندو نوريس.