شرح توقّف وعودة فيرستابن في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

جاء توقّف فيرستابن الغريب صباح الجمعة نتيجة عبوره بقوّة على الحفف الجانبيّة وتسبّب ذلك في تعطيل نظام استشعار ضغط الزيت وفق ما كشفه هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل.

وتسبّب فيرستابن في رفع العلم الأحمر ضمن حصّة التجارب الوحيدة نهاية هذا الأسبوع بعد توقّف سيارته بالصعود إلى المنعطف الأوّل.

وترك الهولندي سيارته ترجع إلى الخلف بتأثير الجاذبيّة إلى أن وصلت إلى بوابة خطّ الحظائر وهو ما سمح له بالعودة إلى مرآب ريد بُل.

وبقي بطل العالم في مرآب فريقه لفترة قبل أن يتمكّن من العودة إلى المسار وتسجيل الزمن الأسرع.

وبحديثه بعد تصدّر فيرستابن للتصفيات القصيرة في النمسا، شرح ماركو المشكلة قائلًا: "نحن سعداء للغاية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل هذا".

وأضاف: "قاد ماكس مباشرة نحو المنعطف الأوّل في التجارب الحرّة وعبر للأسف على الحفف الجانبيّة بالعجلات الأربع وتسبّب ذلك في تعطيل نظام استشعار يُحدّد ضغط الزيت، لذا لم يكن هناك ضغط زيت نظريًا".

وأردف: "لذا عليك إطفاء السيارة وإنقاذ المحرّك، لكنّ الحظّ حالفنا كون ذلك حدث أمام خطّ الحظائر".

وأكمل: "سمح ذلك للسيارة بالرجوع إلى الوراء وكانوا قادرين على دفعها، أطفأنا نظام الاستشعار ذلك وواصلنا القيادة، خسرنا على الأرجح لفّة أو لفّتين فقط".

وعندما سُئل إن كان فيرستابن قد جازف بتلقي عقوبة بتراجعه إلى الخلف نحو المارشلز في فترة العلم الأحمر، أجاب ماركو: "أعتقد بأنّ جوناثان ويتلي مديرنا الرياضي يملك دراية واسعة بالقوانين وكان يتواصل مع المراقبين".

وأضاف: "لا يُمكنك التراجع إلى الوراء بسرعة كبيرة جراء الجاذبية في كلّ الأحوال".