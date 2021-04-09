شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

بالرغم من أنّ تلك لا تُعد عبارات رسميّة، إلّا أنّها تُساعد على وصف الخصائص المختلفة لكل حلبة جديدة وتشرح سبب عدم تأهّل السيارات بذات الترتيب كلّ عطلة نهاية أسبوع.

ترغب الفرق مثاليًا بتصميم سيارات قادرة على إنتاج أقصى قدرٍ من الارتكازيّة لتعزيز سرعتها في المنعطفات، لكنّ التحدي يتمثّل في القيام بذلك بطريقة لا تتسبّب في توليد الكثير من الجرّ الانسيابيّ.

إذ أنّ الجرّ سيُبطئ السيارة على الخطوط المستقيمة وبالتالي تحتاج السيارة للمزيد من الطاقة لمقاومة ذلك وبلوغ أفضل تسارعٍ وسرعة قصوى.

وتُعدّ هذه المعادلة سبب تقديم بعض السيارات لأداء أفضل على حلبات معيّنة بالمقارنة مع أخرى، إلى جانب استحالة بناء سيارة مثاليّة لكلّ عطلة نهاية أسبوع على حدة.

لاندو نوريس، مكلارين وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الحلبة عالية الارتكازيّة في الفورمولا واحد؟

تُعتبر الحلبة عالية الارتكازيّة حلبة يُرجع فيها أغلب أداء السيارة على مدار اللفّة إلى الارتكازيّة الانسيابيّة التي تنتجها وليس طاقة المحرّك. تتضمّن تلك الحلبات خطوطًا مستقيمة أقصر من الحبات منخفضة الارتكازيّة، إلى جانب تركيزٍ أكبر على المنعطفات.

ما هي حلبة الطاقة؟

حلبة الطاقة هي عكس الحلبة عالية الارتكازيّة تقريبًا. يرتبط أغلب أداء السيارة بالطاقة، والتسارع والسرعة القصوى نتيجة المحرّك. تتضمّن تلك الحلبات خطوطًا مستقيمة، ومنعطفات قصيرة بطيئة عادة.

كيف يتغيّر أسلوب القيادة؟

لكلّ سائق مقاربة مختلفة قليلًا لطريقة قيادة سيارة الفورمولا واحد، ويميل أسرع السائقين إلى يكونوا أولئك القادرين على ملاءمة أسلوب قيادتهم كلّ عطلة نهاية أسبوع لاستخراج أفضل أداء من السيارة في الظروف الفريدة التي تفرضها كلّ حلبة.

تسمح الارتكازيّة الإضافيّة بتوفير تماسك أفضل في المنعطفات ما يسمح للسائقين بنقل المزيد من السرعة وتسجيل أزمنة أفضل. لكنّ الارتكازيّة تُضعف الأداء على الخطّ المستقيم بسبب الجرّ، ويكون أفضل السائقين قادرين على تحديد إن كانوا بحاجة لتأخير الكبح بالتوجّه إلى المنعطف أو الضغط أبكر على دوّاسة الوقود بالخروج منه من أجل استخراج المزيد من السرعة من سياراتهم.

لكن على الجانب الآخر فإنّ العدائيّة الإضافيّة في المنعطفات تؤدّي إلى تآكل الإطارات بشكلٍ أسرع، لذا فإنّ الانعطاف السلس قد يكون ضروريًا من أجل جعل الإطارات تدوم لفترة أطول. تجري أغلب السيارات وقفة إلى وقفتَي صيانة خلال السباق، كما أنّ الاستراتيجيّة الأسرع قد تُحدّد أسلوب القيادة الذي على السائق تبنّيه من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

ما هي حلبة ريد بُل؟ وما هي حلبة مرسيدس؟

اتّبعت الفرق في الأعوام الأخيرة فلسفات انسيابيّة جعلت كلًا منها أكثر قوّة على نوعٍ معيّن من الحلبات بالمقارنة مع الآخر. ومع تحقيق الفرق للنجاحات، فإنّ تلك الحلبات أصبحت تُعرف بشكلٍ غير رسمي بـ "حلبات مرسيدس" أو "حلبات ريد بُل".

تُعدّ حلبة سوتشي مثالًا حيًا كحلبة مرسيدس: فازت السهام الفضيّة بكلّ سباق فورمولا واحد أُقيم هناك منذ 2014، كما حقّقت قطب الانطلاق الأوّل في خمسٍ من أصل المناسبات السبع.

في المقابل فإنّ تعريف حلبة ريد بُل يصعب أكثر قليلًا وذلك بالنظر إلى أنّ الفريق لم يفز بأكثر من ثلاثة سباقات في موسمٍ واحد منذ تحقيق سيباستيان فيتيل للقبه الرابع مع الفريق في 2013، ما عدا موسم 2018 الذي فاز فيه الفريق بأربعة سباقات.

تميل ريد بُل عادة لتقديم أداء جيّد على الحلبات التي ترجّح الارتكازيّة على حساب الطاقة، لكن على نحوٍ معاكس فإنّ أنجح حلباتها في الأعوام الأخيرة كانت حلبتا ريد بُل رينغ في النمسا، وأوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في المكسيك. تتضمّن الحلبتان خطوطًا مستقيمة طويلة ومنعطفات قليلة عالية الارتكازيّة، لكن هناك عوامل أخرى جعلت من ريد بُل قوّة لا يُستهان بها على تلك الحلبات.

سيطر ماكس فيرشتابن على جائزة المكسيك الكبرى منطلقًا من المركز الثاني على شبكة انطلاق سباق 2018، وتعافى بشكلٍ لافتٍ بعد انطلاقته المروّعة في النمسا في العام التالي ليُحقّق الفوز.

لاندو نوريس، مكلارين وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: إريك جونيوس

حلبات عالية الارتكازيّة

لا يُوجد دليلٌ رسميٌ لما يُشكّل حلبة عالية الارتكازيّة، لكنّ مقاربة الفرق لكلّ حلبة تُظهر المستوى الذي تعتقد أنّه الموازنة الأفضل للارتكازيّة مقابل الطاقة.

وتُعتبر كلٌ من المجر، وإيمولا، وسنغافورة، وإسبانيا وموناكو حلبات عالية الارتكازيّة، وذلك بالنظر إلى خطوطها المستقيمة القصيرة نسبيًا وتضمّنها للكثير من المنعطفات التي تزيد من أهميّة سرعة الانعطاف. يُعدّ المقطع الثالث من حلبة برشلونة على وجه الخصوص، الذي يتضمّن سلسلة من المنعطفات البطيئة، مقياسًا لما سيكون عليه أداء السيارة في موناكو التي تلي عادة سباق إسبانيا في روزنامة الفورمولا واحد.

أمّا حلبات أخرى مثل سيلفرستون وسبا فتتضمّنان مقاطع عالية الارتكازيّة تشهد وصول السائقين إلى مستوى قوى جاذبيّة "6جي" في بعض الحالات. لكنّهما تتضمّنان خطوطًا مستقيمة طويلة ومنعطفات عالية السرعة ما يعني أنّ الطاقة لها تأثيرٌ كبيرٌ فيهما على ترتيب المنافسة.

حلبات الطاقة

تُعتبر حلبة مونزا التي تُقام عليها جائزة إيطاليا الكبرى أقرب ما يكون من حلبة الطاقة الحقيقيّة في الفورمولا واحد. يُمضي السائقون 75 بالمئة من عمر اللفّة وهم يضغطون بالكامل على دوّاسة الوقود في مونزا، كما أنّ أسرع لفّة على الإطلاق في تاريخ البطولة سُجّلت هناك. يحمل لويس هاميلتون الرقم القياسي لأسرع معدّل سرعة على مدار لفّة واحدة بعد أن بلغ 254.362 كلم/س في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل لسباق مونزا 2020.

أمّا الحلبات الأخرى التي تشمل خطوطًا مستقيمة طويلة فهي تتضمّن روسيا، والمكسيك، وكندا، وباكون، والنمسا والعديد الأخرى.

كيفن ماغنوسن، هاس ونيكولاس لاتيفي، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

كيف تتحضّر الفرق لأنواع مختلفة من الحلبات؟

تعدّ حلبة مونزا حالة خاصة في الفورمولا واحد حيث تجلب أغلب الفرق حزمًا فريدة إليها لا تعود لاستخدامها مجدّدًا في الموسم. وفي ظلّ عدم الحاجة للارتكازيّة تقريبًا طوال اللفّة، فإنّ الفرق تميل لاستخدام أجنحة نحيفة للغاية تقلّل الجرّ بالمقارنة مع التصميم الطبيعيّ. كما تسمح الفرق لسائقيها بإجهاد المحرّكات أكثر خلال السباق، فضلًا عن إجهاد المكابح بعد الخطوط المستقيمة الطويلة.

كما أنّ حلبة سبا واحدة أخرى تتضمّن خطوطًا مستقيمة طويلة، إذ أنّ القسم الممتدّ بين خروج المنعطف الأوّل وبين خطّ كيميل المستقيم هو الجزء الأطول الذي تمضيه سيارة فورمولا واحد بأقصى طاقة خلال التصفيات. لكن هناك عددٌ آخر من المنعطفات عالية السرعة في المقطعين الثاني والثالث، لذا تُحاول الفرق إيجاد التوازن الأفضل بين السرعة القصوى والارتكازيّة في بلجيكا.

أمّا حلبة المكسيك فهي متفرّدة نسبيًا. من المفترض أن تجعلها خطوطها المستقيم ومنعطفاتها منخفضة إلى متوسّطة السرعة حلبة طاقة بامتياز، لكنّ الفرق عادة ما تميل لاستخدام تصاميمها ذات الارتكازيّة القصوى. يعود ذلك إلى ارتفاع الحلبة بمستوى 2.285 مترًا عن سطح البحر وهو ما يجعل الهواء خفيفًا ما يسمح للفرق بتوليد أقصى قدرٍ من الارتكازيّة من دون توليد مستويات متطرّفة من الجرّ.

يعتقد بعض المحلّلين أنّ هذا السبب وراء أداء ريد بُل القويّ في المكسيك في الأعوام الأخيرة بالرغم من تأخّر الفريق على صعيد الطاقة عند استخدامه لمحرّكات رينو حتّى نهاية 2018.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

ما هي الحلبات عالية الانحلال؟

لا تُعدّ الطاقة والارتكازيّة العاملين الوحيدين اللذين يُحدّدان أداء السيارات على حلبة معيّنة. إذ أنّ على الفرق أخذ الانحلال بالحسبان، وهو ما يتسبّب في خسارة الإطارات للتماسك عند ارتفاع حرارتها.

تُستخدم إطارات مختلفة على كلّ حلبة وذلك بناءً على بنية ومواد أسفلت كلّ واحدة، ما يعني أنّ الانحلال قد يُمثّل تهديدًا على حلبات معيّنة أكثر من أخرى. تُجبر الحلبات عالية الانحلال السائقين على القيادة بطريقة معيّنة يتفادون من خلالها ارتفاع حرارة الإطارات بشكلٍ مفرط يُؤدّي إلى خسارتهم للكثير على صعيد الأزمنة. لا يجب خلط الانحلال مع التآكل الذي هو عبارة عن تقلّص طبقة المطاط العليا نتجية الاحتكاك بسطح المسار.

تُصنّف حلبات الشوارع مثل باكون، وموناكو وسوتشي من بين الحلبات منخفضة الانحلال، إذ أنّ أسطحها ليست خشنة بالمقارنة مع حلبات السباقات المخصّصة. كما أنّ حلبات كندا، والنمسا، والمكسيك وأبوظبي تُعدّ رحيمة على الإطارات عادة.

ويُمكن للانحلال العالي أن يتشكّل نتيجة مزيجٍ من عاملَين: خشونة الأسفلت والقوى المسلّطة على الإطارات نتيجة التحرّك على سرعة عالية. تتضمّن حلبات سيلفرستون، وسبا وسوزوكا منعطفات عالية السرعة لذا تكون قاسية على الإطارات. كما أنّ البحرين حلبة عالية الانحلال، واختارت بيريلي أقسى تركيباتها لسباقات البرتغال، وإسبانيا وهولندا لموسم 2021.

كما يُمكن ربط الانحلال بالارتكازيّة كذلك، إذ أنّ الارتكازيّة العالية على بعض الحلبات يُمكن أن تكون جيّدة كونها قد تُساعد على إيصال الإطارات إلى مجال العمل الحراريّ المثالي ومساعدة السيارة على أن تكون أسرع. لكنّها قد تتسبّب في تقصير عمر الإطارات على حلبات أخرى، وفي حال تعيّن على سائقٍ إجراء وقفة صيانة إضافيّة بالمقارنة مع منافسيه فقد يجعله ذلك أبطأ في المجمل أحيانًا.

أيّة عوامل أخرى على الفرق التفكير فيها؟

للحرارة تأثيرٌ ضخمٌ على أداء السيارات في التصفيات والسباق. يُمكن لحلبة دافئة أن تُسهّل تحمية الإطارات، لكن عندما تُصبح درجات الحرارة عالية جدًا يُصبح من الصعب منع ارتفاع حرارة الإطارات بشكلٍ مفرط. في المقابل فإنّ حرارة الجوّ الأعلى ستُنتج مقاومة أقلّ بالمقارنة مع الوضع عند الحرارة المنخفضة، ولذلك تأثيرٌ على الأداء بالطبع.

جاء المثال الأكثر تطرّفًا على ذلك في جائزة تركيا الكبرى 2020. أدّت توليفة من سطح المسار الجديد منخفض التماسك، إلى جانب حرارة المسار المنخفضة نسبيًا إلى معاناة جميع السيارات للتمتّع بالتماسك وتشغيل إطاراتها، ما ترك متصدّري البطولة في وسط الترتيب، ودفع بلانس سترول سائق ريسينغ بوينت إلى قطب الانطلاق الأوّل.

تعدّ قدرة السيارة على توليد الحرارة في الإطارات بشكلٍ أفضل من منافساتها خلال تلك الظروف السبب وراء قدرته هو وزميله سيرجيو بيريز على التواجد في المركزين الأوّل والثاني لأكثر من نصف السباق. لكنّ سبب عبور لويس هاميلتون خطّ النهاية أوّلًا هو تمكّن البريطاني – بعد أن أدرك حاجته لعدّة لفّات لرفع حرارة الإطارات الجديدة – من إطالة عمر إطارات "انترميديت" لقرابة مسافة السباق بأكمله، لتتآكل في النهاية فعليًا لتُصبح ملساء بالتزامن مع ظهور خطٍ جافٍ على المسار.

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت