تحليل تقني: شرح أسرار التبريد الداخليّة لسيارة ريد بُل "آر.بي20"

في حين أنّ فتحة جانب السيارة الضيّقة الجاذبة للأنظار هي المكوّن البارز، فإنّ هناك الكثير من العمل الدقيق الذي أُنجز لتجميع الحزمة برمّتها من أجل توفير مستويات التبريد الضروريّة.

وكان ذلك يعني الكثير من العمل من أجل تحسين كفاءة سيارة "آر.بي20" في المراحل الأولى من الموسم، حيث جلب الفريق تحديثًا مثيرًا لجائزة اليابان الكبرى ويمتدّ حجمه أكثر ممّا يبدو عليه للوهلة الأولى.

ومن الواضح أنّ الأنظار انصبّت في فورًا على ظهور فتحة جديدة عند نقطة التقاء دعامة الطوق بالهيكل (الصورة المصغّرة، الجانب الأيسر).

وفي حين أنّ نسخة ريد بُل أصغر، إلّا أنّها تعيد بعض الذكريات من سيارة بينيتون في 1988 و1989.

جوني هيربرت، بينيتون بي188 الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ فتحة سيارة "آر.بي20" تبدو خارجة عن المألوف بعض الشيء على صعيد ما اعتدنا على رؤية الفرق تفعله، فإنّ الفكرة العامة للفتحة لسيارة ريد بُل في 2024 مختلفة بشكلٍ بارزٍ عن بقيّة السيارات.

ومثلما تُظهر رسومات جورجيو بيولا، فإنّ الفتحات موجودة بين الدعامة الخلفيّة للطوق وحافة قمرة القيادة في تلك المنطقة. وتعمل الفتحة على توفير الهواء البارد لمبرّد أصغر مثبّتٍ بجانب وحدة الطاقة.

وفي حين أنّ الفتحة الجديدة تدعم المبرّد الداخلي من دون شكّ، يبدو أنّ الفتحة قد تلعب دورًا إضافيًا في المساعدة على دفع الهواء الداخلي تحت غطاء المحرّك.

ويُعدّ ذلك منطقيًا بالنظر إلى أنّ الجزء العلويّ من جانب السيارة، والفتحة الأفقيّة والهيكل الخارجيّ المتقدّم كانت مكوّنات قد عرفت بعض المراجعة، حيث اعتمد الفريق حزمة أصغر بشكلٍ طفيفٍ من تلك المستخدمة في السباقات الثلاثة الأولى من الموسم (المكوّنات الجديدة في الصورة المصغّرة العليا اليمنى).

في الأثناء فقد أضاف الفريق موجّه هواء عموديًا في منتصف دعامة المرآة (السهم الأسود، الصورة المصغّرة) للمساعدة على إدارة التيارات الهوائيّة العابرة فوق سطح الجانب، بما في ذلك موقع الفتحة الجديدة.

كما أظهرت ريد بُل مجدّدًا تعدّديّة حزمة التبريد العلويّة، إذ تمّ غلق فتحة التصريف فوق غطاء المحرّك، مثلما فعل الفريق في المملكة العربيّة السعوديّة، بينما تمّت إعادة لوح الفتحات الهرميّة في الأعلى.

ويُعدّ تقسيم الجزء العلويّ من الجانب وغطاء المحرّك إلى ألواح أمرًا رائعًا لتغيير مستويات التبريد حسب الحاجة في كلّ سباق.

جناح الحافة على سيارة ريد بُل "آر.بي20" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كما أجرت ريد بُل تغييرات على الأرضيّة وجناح الحافة في اليابان في ظلّ سعي الفريق لتحسين الأداء في تلك المنطقة.

وسيُعزّز ذلك حجم الارتكازيّة على الأرضيّة، وذلك عبر اعتماد زاوية ميلان أكبر لجناح الحافة.

في الأثناء فإنّ الفريق أضاف شفرة جديدة في القسم الخلفي (السهم الأحمر).