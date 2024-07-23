جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

يقترب فريق ألبين للفورمولا 1 من إتمام صفقة مع مرسيدس للدخول في شراكة تقنيّة ستشمل المحرّكات، وعلب التروس ونظام التعليق، ومن الممكن أن تنطلق أصلًا في 2025.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
إستيبان أوكون، ألبين وجورج راسل، مرسيدس

إستيبان أوكون، ألبين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يُقيّم الصانع الفرنسي منذ فترة التخلي عن برنامج المحرّكات المصنعيّة لرينو، حيث تساءلت الإدارة العليا عن جدوى التكاليف مقابل مكاسب مواصلة استثمار مئات الملايين في وحدة طاقتها الخاصة.

وتزايدت الشكوك بشأن مستقبل المشروع مؤخّرًا عندما أعلنت آودي عن توصّلها إلى صفقة شراكة تقنيّة حصريّة مع "بي بي" وكاسترول مزوّدتي رينو بالوقود والزيوت.

وفي ظلّ الإشارة إلى أنّ فلافيو برياتوري المستشار الجديد لألبين في الفورمولا 1 كان من أبرز المنادين بأنّ أفضل مصالح الفريق تكمن في عقد صفقة شراء محرّكات، فقد تمّ التواصل مع المصنّعين الآخرين لرؤية إن كان هناك اهتمام بصفقة تزويد.

وخمدت تلك المحادثات لتقتصر على مرسيدس فقط في الوقت الحاضر.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ المحادثات بين الطرفين بلغت مرحلة متقدّمة، حيث شوهد برياتوريس في موقع الصانع الألماني عدّة مرّات على مدار عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى.

فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

وفي حين أنّه لم يتمّ بعد التوقيع على أيّ عقدٍ، فإنّ مصادر عالية المستوى أشارت إلى أنّ الشروط العامة للصفقة قد تمّ الاتّفاق عليها من حيث المبدأ، على أن يتمّ العمل على إتمام بقيّة التفاصيل الآن.

وقد تتطلّب هذه المرحلة التالية بعض الأسابيع الإضافيّة، بل حتّى أشهر.

ويُتفهّم أنّ الفكرة التي يتمّ العمل عليها تتمحور حول شراكة مماثلة لتلك التي مع أستون مارتن حاليًا.

فإلى جانب الحصول على محرّكات مرسيدس، تتزوّد أستون مارتن كذلك بنظام التعليق الخلفي وعلبة التروس، وهو ما يعني امتلاك الفريقين لقسمين خلفيين متطابقين.

لكنّ مصادر أشارت إلى وجود فرصة ولو مستبعدة لبدء الشراكة في 2025 في حال تمّ إبرام الصفقة مبكّرًا بما فيه الكفاية.

وفي حين أن ّتغيير المحرّك للعام المقبل سيتسبّب في الحاجة للكثير من الجهود الإضافيّة في ألبين للعمل على التركيب الجديد على سيارتها لموسم 2025 التي بدأ العمل عليها بالفعل، فإنّ الانتقال إلى مرسيدس من المرجّح أن يُوفّر دفعة تنافسيّة فوريّة كونه يُتفهّم أنّ وحدة طاقة رينو الحاليّة أضعف على صعيد الطاقة بالمقارنة مع منافساتها.

كما أنّ توقيت أيّ صفقة محتملة سيعتمد على ما تختار رينو فعله بطاقمها في منشأة المحرّكات في فيري-شاتيون، حيث يجب وضع المهندسين في أنشطة أخرى لصالح العلامة في حال حدث تغييرٌ في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ولم تُعلّق ألبين ولا مرسيدس على المسألة، لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس أوضح مؤخّرًا أنّه منفتحٌ على صفقة تزويدٍ بالمحرّكات.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

أبرز التعليقات

مروان الوافي
More from
مروان الوافي
"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

أحدث الأخبار

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف: مكلارين الآن هي الفريق الأسرع
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوباتو: انخفاض سرعة ريد بُل بسبب اكتشاف "فيا" حلولاً "غير قانونية" في السيارة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط