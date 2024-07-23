شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

يُقيّم الصانع الفرنسي منذ فترة التخلي عن برنامج المحرّكات المصنعيّة لرينو، حيث تساءلت الإدارة العليا عن جدوى التكاليف مقابل مكاسب مواصلة استثمار مئات الملايين في وحدة طاقتها الخاصة.

وتزايدت الشكوك بشأن مستقبل المشروع مؤخّرًا عندما أعلنت آودي عن توصّلها إلى صفقة شراكة تقنيّة حصريّة مع "بي بي" وكاسترول مزوّدتي رينو بالوقود والزيوت.

وفي ظلّ الإشارة إلى أنّ فلافيو برياتوري المستشار الجديد لألبين في الفورمولا 1 كان من أبرز المنادين بأنّ أفضل مصالح الفريق تكمن في عقد صفقة شراء محرّكات، فقد تمّ التواصل مع المصنّعين الآخرين لرؤية إن كان هناك اهتمام بصفقة تزويد.

وخمدت تلك المحادثات لتقتصر على مرسيدس فقط في الوقت الحاضر.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ المحادثات بين الطرفين بلغت مرحلة متقدّمة، حيث شوهد برياتوريس في موقع الصانع الألماني عدّة مرّات على مدار عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى.

فلافيو بيرياتوري، المدير الإداري لفريق ألبين وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

وفي حين أنّه لم يتمّ بعد التوقيع على أيّ عقدٍ، فإنّ مصادر عالية المستوى أشارت إلى أنّ الشروط العامة للصفقة قد تمّ الاتّفاق عليها من حيث المبدأ، على أن يتمّ العمل على إتمام بقيّة التفاصيل الآن.

وقد تتطلّب هذه المرحلة التالية بعض الأسابيع الإضافيّة، بل حتّى أشهر.

ويُتفهّم أنّ الفكرة التي يتمّ العمل عليها تتمحور حول شراكة مماثلة لتلك التي مع أستون مارتن حاليًا.

فإلى جانب الحصول على محرّكات مرسيدس، تتزوّد أستون مارتن كذلك بنظام التعليق الخلفي وعلبة التروس، وهو ما يعني امتلاك الفريقين لقسمين خلفيين متطابقين.

لكنّ مصادر أشارت إلى وجود فرصة ولو مستبعدة لبدء الشراكة في 2025 في حال تمّ إبرام الصفقة مبكّرًا بما فيه الكفاية.

وفي حين أن ّتغيير المحرّك للعام المقبل سيتسبّب في الحاجة للكثير من الجهود الإضافيّة في ألبين للعمل على التركيب الجديد على سيارتها لموسم 2025 التي بدأ العمل عليها بالفعل، فإنّ الانتقال إلى مرسيدس من المرجّح أن يُوفّر دفعة تنافسيّة فوريّة كونه يُتفهّم أنّ وحدة طاقة رينو الحاليّة أضعف على صعيد الطاقة بالمقارنة مع منافساتها.

كما أنّ توقيت أيّ صفقة محتملة سيعتمد على ما تختار رينو فعله بطاقمها في منشأة المحرّكات في فيري-شاتيون، حيث يجب وضع المهندسين في أنشطة أخرى لصالح العلامة في حال حدث تغييرٌ في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

ولم تُعلّق ألبين ولا مرسيدس على المسألة، لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس أوضح مؤخّرًا أنّه منفتحٌ على صفقة تزويدٍ بالمحرّكات.