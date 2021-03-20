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شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس بأنه ليست لديه مشاكل مع الطريقة التي تمت بها تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس عن الفورمولا واحد "قُد للنجاة" والذي تم طرحه عالميًا يوم الجمعة.

شتاينز غير منزعج من طريقة تقديمه في الموسم الجديد من سلسلة نتفليكس

حققت سلسلة "قُد للنجاة" نجاحًا كبيرًا لنتفليكس منذ عرض الموسم الأوّل في 2019، كما ساعدت البطولة على جذب مشجعين جُدد إلى الفورمولا واحد من خلال الوصول غير المسبوق للسلسلة لما يدور خلف كواليس الرياضة.

وقد أصبح شتاينر الشخصية المفضّلة لدى الجماهير خلال أوّل موسمين من السلسلة، ولا سيّما على إثر سلوكه المباشر وردوده الصريحة، وكذلك تعامله مع السائقين.

ويشكّل شتاينر من جديد جزءًا أساسيًا في الموسم الثالث، والذي تم طرحه عالميًا صباح اليوم الجمعة على شبكة نتفليكس، والذي تمثّل فيه حادثة رومان غروجان سائق هاس المروّعة في البحرين خطًا قصصيًا مهمًا في أحدث نهاية الموسم الماضي، إذ تشغل حيّز التركيز في حلقة كاملة من الموسم.

هذا ولم يشاهد شتاينر بعد أيّ من المواسم الثلاثة للسلسلة، بل ويرفض مشاهدتها، لكنّه أوضح بأنّه لا يواجه أيّة مشاكل في الطريقة التي تقدم بها نتفليكس خطوطها القصصية، قائلًا بأن وظيفة صانعي الأفلام هي جعل الأحداث درامية قدر الإمكان.

حيث صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك قائلًا: "نعرف كيف يعمل صانعو الأفلام، إذ يحاولوا دومًا استخراج الأفضل من المحتوى، ذلك أمر واضح جدًا".

وأضاف: "لا أعلم إلى أيّ مدى تم رفع سقف درامية السلسلة، وعليه لست مع أولئك المنتقدين لها. لا أعلم كيف أداروا ذلك المحتوى، لذلك ليس لديّ رأي حوله".

وتابع: "من المعلوم أن صانعي الأفلام يحاولون دومًا استخراج أفضل محتوى ممكن لكي يستمتع به المشاهدون، وعلينا وبمقدورنا العيش مع ذلك. طالما أن القصص التي يتم عرضها ليست خاطئة تمامًا، وربما تم رفع حساسيتها ودراميتها بعض الشيء، فذلك لا يغيّر المبدأ في رأيي".

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في المقابل، أوضح شتاينز بأنّ التفاعل مع طاقم تصوير نتفليكس كان سلسًا للغاية إلى حد أنه كان ينسى في بعض الأحيان أنهم يصورونه وأنهم باتوا جزءًا من الفريق الأكبر.

"إنهم يتكاملون مع الفريق لعُطل نهاية الأسبوع. وكان هذا الموسم مختلفًا بعض الشيء على ما يبدو، إذ في بعض الأحيان يكون لديك ميكروفون مثبت عليك ولكن تنسى ذلك ولا تلاحظ. لكنك تعلم متى يصورون" قال شتاينر.

واختتم: "لكنّهم كذلك يتصرفون بطريقة تجعلك لا تلاحظهم بعد فترة. يصبحون جزءًا من حياتك اليومية، ولهذا لا توجد أيّة مشاكل في الحقيقة. فكلهم أناس رائعون، ويقومون فقط بعملهم".

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