شتاينر: يوس فيرستابن لا يستطيع إبقاء فمه مغلقاً وذلك ليس من مصلحة ماكس

كانت ريد بُل تحت دائرة الضوء منذ بداية موسم 2024 الجاري، بدءاً من قضية كريستيان هورنر مدير الفريق والدعوى التي رفعتها عليه إحدى الموظفات بسبب ادعاء سلوك غير لائق.

وتسبب ذلك بظهور شائعات كثيرة حيال صراعات داخلية ضمن الفريق، لكن وخلال العطلة الصيفية بدا وكأن هناك "هدنة" بهدف مساعدة فيرستابن على تحقيق لقبه الرابع.

لكن تعليقات يوس فيرستابن لم تكن هادئة على الإطلاق، ولطالما أطلق تصريحات نارية بحق هورنر.

وتكلم كذلك حول رحيل موظفين كبار من ريد بُل بمن فيهم آدريان نيوي، جوناثان ويتلي وغيرهم، فقال: "لقد ترك الكثير من الموظفين الفريق بالفعل".

وضمن مقابلة مع GPBlog، تكلم شتاينر حول رأيه في هذه المسألة.

فقال: "أنا محتار بعض الشيء، لأن كريستيان هورنر يمتلك عادة نظرة واضحة جداً لهذه المسائل".

وأكمل: "أعتقد أنه بحاجة لإيجاد نوع من التفاهم مع يوس وأن يعملا لمساعدة ماكس على تحقيق اللقب. إنهما لا يساعدان بعضهما البعض حالياً".

واسترسل: "جميعنا نعرف أن يوس غير قادر على إبقاء فمه مغلقاً حين يعتريه الغضب".

وأردف: "أنا لا أنتقده بسبب ذلك، لكنني لست واثقاً أن هذا يصبّ في مصلحة ابنه!".

واختتم: "أعتقد أن يوس يدرك مقدار عواقب تصريحاته لوسائل الإعلام، فهو شخص ذكي".