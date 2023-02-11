شتاينر يوجه انتقاداته لفكرة زيادة عدد فرق الفورمولا واحد

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رسمياً بدء عملية قبول الأطراف المهتمة بالدخول في الفورمولا واحد كفريق. حيث يتصدر "أندريتي/جينرال موتورز" هذه اللائحة.

لكن بطولة الفورمولا واحد بفرقها الحالية، أثارت بعض المخاوف حيال سلبيات وجود 11 فريقاً، وما يعنيه من تناقص في العوائد المالية التي تتلقاها الفرق.

حيث أشار شتاينر في مقابلة مع قناة "سكاي اف1" اليوم الجمعة، إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بأية زيادة في عدد الفرق.

فقال: "الفرق العشرة الحالية مستقرة مالياً، ولا أحد منها يعاني من هذه الناحية".

وأكمل: "لذا إن دخل فريق إضافي، وحصلت أية مشكلة اقتصادية، حينها ستظهر المعاناة من أجل البقاء".

وتابع: "لماذا نخاطر؟ بجلب فرق إضافي، ما هي الإيجابيات التي يجلبها؟".

وأردف: "المسألة ليست بيدي كي أحسمها، بل بيد مؤسسة الفورمولا واحد و’فيا’، فهم يديرون هذه الجوانب".

واستكمل: "ليست هناك إيجابيات حالياً لضم فريق إضافي. بل مجرد مخاطر، من دون فوائد".

وتنص اتفاقية كونكورد الجديدة على أن الفريق الجديد ملزم بدفع 200 مليون دولار أمريكي يتم تقاسمها بين الفرق العشرة، كتعويض عن الخسارة المحتملة في حصص العوائد المالية.

لكن العديد من مسؤولي البطولة أشاروا إلى ضرورة تعديل اتفاقية كونكورد المقبلة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 2026، مع مبلغ إلزامي تشير التكهنات إلى أنه أكبر بثلاث مرات من الحالي.

مايكل أندريتي تصوير: مارك سوتون

وهذا السيناريو لا يبدو مريحاً لـ مايكل أندريتي الذي يتصدر لائحة الفرق التي تودّ المشاركة، وذلك باسم أندريتي/جنرال موتورز.

حيث وصف ذلك "بالجشع"، مؤكداً أن الفرق لا تفكر "إلا بمصالحها الخاصة وليس بمصلحة نمو الرياضة".

وبينما تشرف "فيا" على عملية ضم فرق جديدة، لكن لا بد من موافقة مالكي الأسهم التجارية في الفورمولا واحد وكذلك الفرق الحالية.

وتمتلك الفرق التي تريد المشاركة، حتى 30 أبريل/نيسان المقبل لتقديم طلباتها إلى "فيا"، التي ستتخذ القرار في 30 يونيو/حزيران، حيال المرشحين المقبولين والذين لن يتمكنوا من الانضمام قبل موسم 2025.