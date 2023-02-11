شتاينر يوجه انتقاداته لفكرة زيادة عدد فرق الفورمولا واحد
أكد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه لا توجد "إيجابيات" بل مجرد "مخاطر" إزاء زيادة عدد فرق الفورمولا واحد أكثر من العشرة الموجودة حالياً.
أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رسمياً بدء عملية قبول الأطراف المهتمة بالدخول في الفورمولا واحد كفريق. حيث يتصدر "أندريتي/جينرال موتورز" هذه اللائحة.
لكن بطولة الفورمولا واحد بفرقها الحالية، أثارت بعض المخاوف حيال سلبيات وجود 11 فريقاً، وما يعنيه من تناقص في العوائد المالية التي تتلقاها الفرق.
حيث أشار شتاينر في مقابلة مع قناة "سكاي اف1" اليوم الجمعة، إلى ضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بأية زيادة في عدد الفرق.
فقال: "الفرق العشرة الحالية مستقرة مالياً، ولا أحد منها يعاني من هذه الناحية".
وأكمل: "لذا إن دخل فريق إضافي، وحصلت أية مشكلة اقتصادية، حينها ستظهر المعاناة من أجل البقاء".
وتابع: "لماذا نخاطر؟ بجلب فرق إضافي، ما هي الإيجابيات التي يجلبها؟".
وأردف: "المسألة ليست بيدي كي أحسمها، بل بيد مؤسسة الفورمولا واحد و’فيا’، فهم يديرون هذه الجوانب".
واستكمل: "ليست هناك إيجابيات حالياً لضم فريق إضافي. بل مجرد مخاطر، من دون فوائد".
وتنص اتفاقية كونكورد الجديدة على أن الفريق الجديد ملزم بدفع 200 مليون دولار أمريكي يتم تقاسمها بين الفرق العشرة، كتعويض عن الخسارة المحتملة في حصص العوائد المالية.
لكن العديد من مسؤولي البطولة أشاروا إلى ضرورة تعديل اتفاقية كونكورد المقبلة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 2026، مع مبلغ إلزامي تشير التكهنات إلى أنه أكبر بثلاث مرات من الحالي.
مايكل أندريتي
تصوير: مارك سوتون
وهذا السيناريو لا يبدو مريحاً لـ مايكل أندريتي الذي يتصدر لائحة الفرق التي تودّ المشاركة، وذلك باسم أندريتي/جنرال موتورز.
حيث وصف ذلك "بالجشع"، مؤكداً أن الفرق لا تفكر "إلا بمصالحها الخاصة وليس بمصلحة نمو الرياضة".
وبينما تشرف "فيا" على عملية ضم فرق جديدة، لكن لا بد من موافقة مالكي الأسهم التجارية في الفورمولا واحد وكذلك الفرق الحالية.
وتمتلك الفرق التي تريد المشاركة، حتى 30 أبريل/نيسان المقبل لتقديم طلباتها إلى "فيا"، التي ستتخذ القرار في 30 يونيو/حزيران، حيال المرشحين المقبولين والذين لن يتمكنوا من الانضمام قبل موسم 2025.
سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة
هاس تكشف عن سيارة 2023 الفعلية وريد بُل تختبر سيارة "آر.بي19" للمرة الأولى
أحدث الأخبار
معرض صور: كسوة سيارة ألفا تاوري "أيه.تي04" الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
معرض صور: كسوة سيارة ألفا تاوري "أيه.تي04" الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد معرض صور: كسوة سيارة ألفا تاوري "أيه.تي04" الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد ألفا تاوري تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد
فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد
فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد فورمولا إي: فيرن يصد هجوم كاسيدي ويحقق الفوز في حيدر أباد
رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج
رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج رالي السويد: برين يحافظ على الصدارة وروفانبيرا يقترب من منصة التتويج
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.