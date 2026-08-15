وجاءت تصريحات شتاينر بالتزامن مع الإعلان عن استبدال غرايم لاودون كمدير لفريق كاديلاك. لكن شتاينر شدد أيضًا على صعوبة دخول فريق جديد إلى الفورمولا 1. وقال إن الأمر يصبح أشبه بسؤال "من تظن نفسك؟" عندما يدخل فريق جديد معتقدًا أنه قادر على اللحاق بالفرق الراسخة، والتي تعمل جميعها على أعلى مستوى.

وقد أكدت كاديلاك يوم الأربعاء الماضي استبدال لاودون من منصب مدير الفريق. وسيتولى قيادة أحدث فرق الفورمولا 1 مارتسين بودكوفسكي، المدير التنفيذي السابق لألبين في الفورمولا 1، الذي يعود إلى الرياضة من جديد.

وأكد دان تاوريس، الرئيس التنفيذي لكاديلاك، أن رحيل لاودون كان "قراري. لم يكن قرارًا متبادلًا".

وكانت بداية كاديلاك في الفورمولا 1 جيدة نوعًا ما لفريق جديد، رغم أن جائزة المجر الكبرى شكلت انتكاسة. فإلى جانب استعادة لقب أبطأ فريق في الفورمولا 1 خلال موسم 2026، عانت كاديلاك أيضًا من انسحاب مزدوج مع خروج فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز من السباق بسبب تجدد مشاكل المكابح.

وجاء ذلك رغم قول بوتاس قبل جائزة المجر الكبرى إن كاديلاك جلبت أجزاء جديدة إلى هانغارورينغ لمعالجة هذه المشكلة.

ولا تزال كاديلاك تبحث عن نقطتها الأولى في الفورمولا 1، إذ يمثل المركز الـ13 الذي حققه بوتاس في الصين أفضل نتيجة للفريق الأمريكي حتى الآن.

وقد أشار غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس إن كاديلاك، سواء كان ذلك واقعيًا أم لا، كانت تتوقع على الأرجح تحقيق نتيجة أفضل من ذلك. وكانت تصريحاته لافتة بشكل خاص بالنظر إلى رحيل لاودون الذي أُعلن عنه لاحقًا.

حيث قال وبأسلوبه الصريح المعتاد: "إنهم ليسوا جيدين جدًا، على أقل تقدير. يجب أن نكون صادقين بشأن الأمور. أعتقد أن توقعات شركة كبيرة مثل كاديلاك، بالتأكيد، أفضل من ذلك وأعلى من هذا المستوى".

وتابع: "الفورمولا 1 قاسية بهذه الطريقة، وهناك أمر واحد في الفورمولا 1 يقلل الكثير من الناس من أهميته لأنهم لم يختبروه من قبل: في الفورمولا 1، لا يمكنك الصعود عبر الدرجات كما تفعل في كرة القدم. تذهب إلى الدرجة الثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى. لا. في الفورمولا 1 لا يمكنك الانتقال من الفورمولا 3 إلى الفورمولا 2 ثم الفورمولا 1".

Watch: اف1 في أسبوع: ريد بُل والتخلص من ضغط فيرستابن؟ عقد ألونسو الجديد، دور المصنعين السلبي في القوانين!

وأردف: "أنت تدخل من الجانب إلى جانب أفضل الأفضل، وهذا ليس سهلًا، ويجب أن تكون مدركًا لذلك وواعيًا به. مع من ستنافس. أحيانًا ينجرف الناس وراء فكرة: يمكنني تقديم أداء أفضل من هذا. لكن المستوى في الفورمولا 1 مرتفع جدًا. هناك أفضل المهندسين، وأفضل السائقين. كل شيء في القمة، والصناعة نفسها متطورة للغاية. مجرد فهم هذا التعقيد، وليس حتى تكراره، أمر صعب، خصوصًا إذا لم تكن قد خضت هذه التجربة من قبل".

وأضاف: "من السهل الحديث عما لديك. لديك الكثير من الأشخاص من حولك ليقولوا لك: نعم، يمكنك فعل ذلك لأن لديك هذا الشخص الرائع الذي يملك أموالًا طائلة. يمكنك شراء المواهب وجلبها، لكن جذبهم لا يتعلق بالمال فقط. أنت بحاجة إلى رؤية".

وأكمل: "أعتقد أنهم يقومون ببعض الأمور بشكل جيد جدًا، ويجب أن أعترف بذلك. لكن من ناحية المنافسة، هم ليسوا في المكان الذي أعتقد أنهم توقعوا أن يكونوا فيه. أعتقد أنهم توقعوا: سنبدأ بوتيرة أبطأ قليلًا من الجميع لأننا جدد، ثم سنلحق بهم. لا، في الفورمولا 1 يحدث العكس. أنت تحاول اللحاق بأشخاص كانوا متقدمين عليك من قبل، وتحاول اللحاق بهم. لذلك، من تظن نفسك؟".

واختتم: "هؤلاء هم أفضل الأفضل، وفجأة تحتاج إلى اللحاق بهم، ولكي تلحق بهم يجب أن تكون أفضل منهم. لكن إذا كنت جيدًا مثلهم، فلماذا لست معهم بالفعل؟ إنه أمر صعب للغاية. لكن هذا ينطبق على الجميع، على أي شخص، وليس فقط أفراد كاديلاك. هذا ليس هجومًا شخصيًا على أي شخص في كاديلاك. الأمر ببساطة صعب للغاية. إذا دخلت إلى هناك، فعليك أن تدخل وعيناك مفتوحتان على اتساعهما".