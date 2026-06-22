شتاينر ينتقد قرار إعادة منصة موناكو لغاسلي: "مهزلة كاملة"
وصف غونتر شتاينر قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بإعادة منصة التتويج لبيير غاسلي في جائزة موناكو الكبرى بأنه "مهزلة"، محذرًا من أن هذا القرار فتح بابًا واسعًا من التعقيدات المتعلقة باتساق تطبيق اللوائح في الفورمولا 1.
غونتر شتاينر
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
وخلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز"، قدّم مدير فريق هاس السابق تقييمًا صريحًا كعادته للقرار الذي صدر بعد قبول استئناف فريق ألبين وإلغاء عقوبة تجاوز السرعة في منطقة الصيانة بحق بيير غاسلي.
وكانت العقوبة قد أرجعت غاسلي في البداية من المركز الثالث إلى السابع. وبما أن السائق الفرنسي لم ينفذ العقوبة خلال السباق، فقد أُضيفت إلى الزمن النهائي بعد نهاية السباق. وبعد ذلك تقدّمت ألبين بطلب حق المراجعة، قبل أن يعيد الاتحاد الدولي للسيارات منصة التتويج لغاسلي بعدما أكد أن الفريق الفرنسي قدّم أدلة لم تكن متاحة للمراقبين وقت اتخاذ القرار الأصلي.
ويتركز الجدل حول القرار في حقيقة أن عدة سائقين آخرين تلقوا عقوبات مماثلة بسبب تجاوز السرعة في منطقة الصيانة، لكنهم نفذوا العقوبات خلال السباق، بينما لا توجد أية وسيلة لإلغاء عقوبات تم تنفيذها بالفعل أثناء السباق.
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"لم يكن ينبغي إعادة منصة التتويج له، لأنه إذا أعدت له المنصة، فعليك أيضًا تغيير نتائج الآخرين، وهذا لم يعد ممكنًا. ما حدث في مونتي كارلو كان فوضى كاملة في هذا الجانب" قال شتاينر.
وأضاف: "بدأ الأمر بوضع خط قياس السرعة في المكان الخطأ أو بإعطاء معلومات خاطئة للفرق. لكن في النهاية، إعادة منصة التتويج له كانت القرار الخاطئ، لأن جميع الآخرين تعرضوا لعقوبات، ولا يمكن إلغاء عقوباتهم الآن لأن ذلك غير ممكن".
وتابع: "إنها واحدة من تلك الحالات التي لا يمكنك تصحيحها بالكامل. وبقدر ما كنت أرغب في رؤية بيير على منصة التتويج، كان يجب أن يصل إليها بالطريقة الصحيحة، وليس بسبب أمر لا تنص عليه اللوائح، أو لأن شخصًا ما أخطأ في قياس جزء من الطريق. إنها ببساطة واحدة من تلك الحالات".
واختتم قائلًا: "برأيي، القضية بأكملها كانت مهزلة كاملة".
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