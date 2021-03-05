شتاينر: يمكن للفورمولا واحد التصرف بسرعة إن دعت الضرورة لخفض الإنفاق

خلال فترة الإغلاق العام الماضي، اتخذت الفورمولا واحد عدة إجراءات، من بينها تأجيل اعتماد القوانين التقنية الجديدة لعام إضافي، تجميد تطوير السيارات لموسم 2021، وكذلك خفض سقف النفقات.

ويرى شتاينر أنّ 2021 يبدو بالفعل أفضل من الناحية المالية، إذ تخطط الفورمولا واحد لروزنامة من 23 جولة، إضافة إلى توقعات بتواجد الجمهور في أغلب السباقات. كما أنه يبدو واثقاً حيال تحسن الواردات المالية وعدم ضرورة اتخاذ أية إجراءات إضافية حيال ذلك.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا فائدة من إصلاح أمر غير معطوب أساساً".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا الانتظار قليلاً لنرى كيف سيسير الموسم. من ثم سنرى إن كانت هناك ضرورة لاتخاذ أية إجراءات كبيرة الحجم كما فعلنا الموسم الماضي، حيث كانت ردة الفعل سريعة للغاية".

وأردف: "أعتقد أن الجميع مستعدّ لجميع الاحتمالات في حال دعت الضرورة. لا يبدو أننا بحاجة، لكن دعونا نكون متفائلين. تعلمنا من العام الماضي ضرورة التصرف بسرعة كبيرة، وذلك لإبقاء البطولة في وضع جيد".

واسترسل: "لو نظرنا إلى الموسم الماضي أثناء الجائحة. كان علينا توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة. وقد تمّ كل ذلك. ما زلنا 10 فرق. لم يضطر أي فريق للخروج أو الانسحاب من البطولة".

بالمقابل، أشار شتاينر إلى أن اتفاقية كونكورد الجديدة وسقف الميزانيات الجديد، غيّرا بالفعل من طبيعة المشاركة للفرق الصغيرة، نحو الأفضل.

فقال: "بكل تأكيد، لقد قلت ذلك عدة مرات: من دون الاتفاقية الجديدة، ومن دون نظام توزيع العوائد الجديد، لا أعتقد أننا كنا لنبقى هنا".

وتابع: "الفرق الكبيرة لديها مرونة أكبر منا، لأننا نحن فرق صغيرة".

واسترسل: "لكن ما زال علينا القيام بعملنا على أتم وجه. لدى الفرق الكبيرة موارد أكبر منا بكثير، بالتالي ما زالت تمتلك الأفضلية".

واختتم: "لكنني آمل وخلال فترة قصيرة، أن تصبح ساحة المنافسة أكثر عدلاً. وهذا بحد ذاته أمر رائع".

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