أوضح غونتر شتاينر، الذي انتقل إلى التعليق التلفزيوني بعد رحيله عن هاس، ويحافظ حاليًا على علاقات مع فريق ريد بُل كيه تي إم تيك 3 في موتو جي بي، أنه لن يعود إلى الفورمولا 1 لمجرد الحصول على منصب أو وظيفة روتينية.

وأكد المخضرم البالغ من العمر 61 عامًا، الذي كان ضيفًا في بودكاست "أب تو سبيد"، أنه سيكون منفتحًا على العودة إلى البطولة إذا ظهرت الفرصة المناسبة والبيئة التنافسية الملائمة.

حيث قال: "إذا كان مشروعًا أستمتع به، فيمكنني العودة إلى الفورمولا 1. وكما قلت دائمًا، لن أعود لمجرد العودة والحصول على وظيفة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي أحب القيام بها، وإذا نظرنا إلى السنوات العشر أو الخمس عشرة أو حتى العشرين الماضية، فقد كانت المشاريع دائمًا أولويتي، وليس مجرد العمل في وظيفة".

وأكمل: "لأن مجرد أداء وظيفة لا يثير حماسي".

وشدد المدير المخضرم، الذي تولى قيادة هاس في عام 2016 وقاد مشروع الفريق خلال بداياته في الفورمولا 1، على أن ما يحفزه هو عملية إعادة الهيكلة.

حيث قال: "يجب أن يكون تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي. يعني المشروع شيئًا يمكنك من خلاله تشكيل ما تريد فعله، بنفسك".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على منصب، لأنني لا أعيش من أجل المناصب".

واسترسل: "أنا لا أهتم حتى بالمناصب. المهم بالنسبة لي هو القيام بشيء أحبه".

غونتر شتاينر الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وتحدث شتاينر، الذي ناقش أيضًا انتقاله إلى العمل في البث التلفزيوني بأسلوبه الفكاهي المعتاد، متابعًا تصريحاته بالقول: "عندما غادرت هاس، دخلت مجال التلفزيون. لم أكن أعرف حتى أن هذا المجال موجود، لكنني تلقيت عرضًا وأردت تجربته".

وأضاف: "لأنني أردت أن أكون جيدًا مثل دايفيد كولتارد، لكنني لم أصل إلى ذلك المستوى بعد! لا يزال أمامي طريق طويل، ويمكنني حتى القول إنه من المستحيل بالنسبة لي أن أصل إلى ذلك المستوى".

وأكمل: "عندما بدأت ببناء فريق للفورمولا 1 للمرة الأولى، قالوا لي: لن تنجح في ذلك أبدًا، لا أحد يستطيع بناء فريق جديد للفورمولا 1. فقلت: حسنًا، سأريكم".

واختتم: "في رأيي، كان بدء فريق للفورمولا 1 أسهل من أن أكون جيدًا مثل دايفيد في التلفزيون!".