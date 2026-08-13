شتاينر يلمّح ويكشف شرطه للعودة إلى الفورمولا 1
ألمح غونتر شتاينر، الذي انفصل عن فريق هاس بعد موسم 2023، إلى إمكانية عودته إلى الفورمولا 1.
غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس
الصورة من قبل: صور لات
أوضح غونتر شتاينر، الذي انتقل إلى التعليق التلفزيوني بعد رحيله عن هاس، ويحافظ حاليًا على علاقات مع فريق ريد بُل كيه تي إم تيك 3 في موتو جي بي، أنه لن يعود إلى الفورمولا 1 لمجرد الحصول على منصب أو وظيفة روتينية.
وأكد المخضرم البالغ من العمر 61 عامًا، الذي كان ضيفًا في بودكاست "أب تو سبيد"، أنه سيكون منفتحًا على العودة إلى البطولة إذا ظهرت الفرصة المناسبة والبيئة التنافسية الملائمة.
حيث قال: "إذا كان مشروعًا أستمتع به، فيمكنني العودة إلى الفورمولا 1. وكما قلت دائمًا، لن أعود لمجرد العودة والحصول على وظيفة".
وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي أحب القيام بها، وإذا نظرنا إلى السنوات العشر أو الخمس عشرة أو حتى العشرين الماضية، فقد كانت المشاريع دائمًا أولويتي، وليس مجرد العمل في وظيفة".
وأكمل: "لأن مجرد أداء وظيفة لا يثير حماسي".
وشدد المدير المخضرم، الذي تولى قيادة هاس في عام 2016 وقاد مشروع الفريق خلال بداياته في الفورمولا 1، على أن ما يحفزه هو عملية إعادة الهيكلة.
حيث قال: "يجب أن يكون تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي. يعني المشروع شيئًا يمكنك من خلاله تشكيل ما تريد فعله، بنفسك".
وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على منصب، لأنني لا أعيش من أجل المناصب".
واسترسل: "أنا لا أهتم حتى بالمناصب. المهم بالنسبة لي هو القيام بشيء أحبه".
غونتر شتاينر
الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images
وتحدث شتاينر، الذي ناقش أيضًا انتقاله إلى العمل في البث التلفزيوني بأسلوبه الفكاهي المعتاد، متابعًا تصريحاته بالقول: "عندما غادرت هاس، دخلت مجال التلفزيون. لم أكن أعرف حتى أن هذا المجال موجود، لكنني تلقيت عرضًا وأردت تجربته".
وأضاف: "لأنني أردت أن أكون جيدًا مثل دايفيد كولتارد، لكنني لم أصل إلى ذلك المستوى بعد! لا يزال أمامي طريق طويل، ويمكنني حتى القول إنه من المستحيل بالنسبة لي أن أصل إلى ذلك المستوى".
وأكمل: "عندما بدأت ببناء فريق للفورمولا 1 للمرة الأولى، قالوا لي: لن تنجح في ذلك أبدًا، لا أحد يستطيع بناء فريق جديد للفورمولا 1. فقلت: حسنًا، سأريكم".
واختتم: "في رأيي، كان بدء فريق للفورمولا 1 أسهل من أن أكون جيدًا مثل دايفيد في التلفزيون!".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات