تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ
فورمولا 1

شتاينر يلمّح ويكشف شرطه للعودة إلى الفورمولا 1

ألمح غونتر شتاينر، الذي انفصل عن فريق هاس بعد موسم 2023، إلى إمكانية عودته إلى الفورمولا 1.

منشور:
غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس

غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس

الصورة من قبل: صور لات

أوضح غونتر شتاينر، الذي انتقل إلى التعليق التلفزيوني بعد رحيله عن هاس، ويحافظ حاليًا على علاقات مع فريق ريد بُل كيه تي إم تيك 3 في موتو جي بي، أنه لن يعود إلى الفورمولا 1 لمجرد الحصول على منصب أو وظيفة روتينية.

وأكد المخضرم البالغ من العمر 61 عامًا، الذي كان ضيفًا في بودكاست "أب تو سبيد"، أنه سيكون منفتحًا على العودة إلى البطولة إذا ظهرت الفرصة المناسبة والبيئة التنافسية الملائمة. 

حيث قال: "إذا كان مشروعًا أستمتع به، فيمكنني العودة إلى الفورمولا 1. وكما قلت دائمًا، لن أعود لمجرد العودة والحصول على وظيفة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي أحب القيام بها، وإذا نظرنا إلى السنوات العشر أو الخمس عشرة أو حتى العشرين الماضية، فقد كانت المشاريع دائمًا أولويتي، وليس مجرد العمل في وظيفة". 

وأكمل: "لأن مجرد أداء وظيفة لا يثير حماسي".

وشدد المدير المخضرم، الذي تولى قيادة هاس في عام 2016 وقاد مشروع الفريق خلال بداياته في الفورمولا 1، على أن ما يحفزه هو عملية إعادة الهيكلة.

حيث قال: "يجب أن يكون تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي. يعني المشروع شيئًا يمكنك من خلاله تشكيل ما تريد فعله، بنفسك".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على منصب، لأنني لا أعيش من أجل المناصب". 

واسترسل: "أنا لا أهتم حتى بالمناصب. المهم بالنسبة لي هو القيام بشيء أحبه".

غونتر شتاينر

غونتر شتاينر

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وتحدث شتاينر، الذي ناقش أيضًا انتقاله إلى العمل في البث التلفزيوني بأسلوبه الفكاهي المعتاد، متابعًا تصريحاته بالقول: "عندما غادرت هاس، دخلت مجال التلفزيون. لم أكن أعرف حتى أن هذا المجال موجود، لكنني تلقيت عرضًا وأردت تجربته".

وأضاف: "لأنني أردت أن أكون جيدًا مثل دايفيد كولتارد، لكنني لم أصل إلى ذلك المستوى بعد! لا يزال أمامي طريق طويل، ويمكنني حتى القول إنه من المستحيل بالنسبة لي أن أصل إلى ذلك المستوى".

وأكمل: "عندما بدأت ببناء فريق للفورمولا 1 للمرة الأولى، قالوا لي: لن تنجح في ذلك أبدًا، لا أحد يستطيع بناء فريق جديد للفورمولا 1. فقلت: حسنًا، سأريكم".

واختتم: "في رأيي، كان بدء فريق للفورمولا 1 أسهل من أن أكون جيدًا مثل دايفيد في التلفزيون!".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هاميلتون يقيّم نفسه: "أعلى قليلًا" من المتوسط هذا الموسم

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد