فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

شتاينر يلمّح إلى أن مارك ويبر تدخل أكثر من اللازم في مسيرة أوسكار بياستري

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق أن أوسكار بياستري أراد الحصول على استقلالية أكبر بعد النصف الثاني الصعب من موسم 2025.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 15-11-2026

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مارك يبر وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Getty Images

يعتقد غونتر شتاينر، مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1، أن مارك ويبر ربما تدخل أكثر من اللازم في مسيرة أوسكار بياستري خلال النصف الثاني من عام 2025، قبل أن يقرر سائق مكلارين أنه يريد "القيام بهذا بمفرده".

وأعلن بياستري وويبر، بعد جائزة ساو باولو الكبرى، أنهما اتفقا بالتراضي على إنهاء اتفاقية الإدارة التي جمعتهما منذ عام 2019، والتي شهدت صعود السائق الأسترالي عبر بطولتي الفورمولا 3 والفورمولا 2، وصولًا إلى مقعد أساسي مع مكلارين في الفورمولا 1.

وكان ويبر قد قلّص دوره بالفعل خلال العام الجاري، وتوقف عن حضور السباقات إلى جانب بياستري.

وخلال حديثه في بودكاست "ذا ريد فلاغز"، أوضح شتاينر أن هذا الإعلان لم يكن مفاجئًا بالنسبة إليه.

حيث قال شتاينر: "لم أتفاجأ كثيرًا في الواقع، لأنه، كما ذكرت، لم يكن مارك حاضرًا".

وأكمل: "لقد رأيت مارك مرة أو مرتين هذا العام، وليس أكثر من ذلك. لم يكن موجودًا. ومن الواضح أنه قال في بداية العام أنه لن يبقى إلى جانب أوسكار كما كان يفعل في الأيام الخوالي".

ثم أشار شتاينر إلى النصف الثاني من موسم 2025، عندما تلاشت آمال بياستري في المنافسة على اللقب أمام زميله في مكلارين لاندو نوريس، معتبرًا أن تلك الفترة ربما شكّلت نقطة التحول في العلاقة بين الطرفين.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وقال: "خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما لم يتمكن أوسكار من الفوز ببطولة العالم، ربما أصبح مارك متدخلًا أكثر من اللازم".

وأردف: "عند مرحلة معينة، قال أوسكار: حسنًا، أصبحت الآن أكثر خبرة، وأريد القيام بهذا بمفردي".

وأشار شتاينر إلى أن ابتعاد ويبر لم يكن أمرًا سهلًا عليه بطبيعته.

وقال: "في البداية، تقول: حسنًا، لنكن أقل حضورًا. لكن مارك ليس من النوع الذي يقول: ’حسنًا، سأجلس على الهامش وأراقب كيف أننا لا نقدم الأداء المطلوب’. ومن الواضح أن أوسكار ربما أراد قطع علاقته بمارك، لكنه مدين له بالكثير".

وأردف: "بعض النجاحات التي حققها تعود إلى مارك ويبر، من وجهة نظري".

ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية موسم 2026، يحتل بياستري حاليًا المركز السابع في بطولة العالم للسائقين برصيد 152 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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