شتاينر يكشف كيفية اتخاذ قرار إعادة ضمّ ماغنوسن بديلاً عن مازبين

بالرغم من تواجد بيترو فيتيبالدي كسائق احتياطي رسمي للفريق، لكن شتاينر مع مدير الفريق جين هاس، قررا إعادة ضم السائق السابق ماغنوسن، الذي قاد مع العلامة الأمريكية بين موسمي 2017 و2020.

وتواصل شتاينر مع ماغنوسن الأسبوع الماضي حيث وافق الدنماركي مباشرة على العودة إلى الفريق. من ثم اضطر بنفسه إلى فض شراكته مع غاناسي وعقده مع بيجو ومشروعها للسيارات الرياضية، قبل التوقيع رسمياً على عقد الانضمام إلى هاس مجدداً.

وكشف شتاينر أن ماغنوسن كان السائق الوحيد الذي تواصل معه الفرق لشغل موقع مازبين.

فقال: "عندما حصل ما حصل مع نيكيتا، خضت نقاشاً مع جين حيال هوية السائق المطلوب".

تابع: "تم طرح اسم كيفن، حيث قال جين ’هل تعتقد أن كيفن قد يعود؟’ وقلتُ ’ليست لدي أية فكرة، لا أعلم لكن بوسعي مكالمته’. وكلمته بالفعل، حيث قال ’نعم، أنا مهتم’".

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس للفورمولا واحد تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح شتاينر أن كان من السهل التوصل إلى عقد لعدة مواسم مع سائقه السابق.

فقال: "أعتقد أنك تعلم الشخص معرفة وثيقة بعد العمل معه عدة سنوات، لذا لم يكن هناك الكثير من الأخذ والرد".

وتابع: "قلنا ’نريد القيام بهذه الخطوة’ وكان الرد إيجابياً من كلا الطرفين. كان الأمر بهذه البساطة".

واختتم: "لم تكن هناك مفاوضات أو غير ذلك. أعلم ما يريده وهو يعلم ما نريد. نحن هنا لتحقيق المزيد من التقدم ونريد مساعدته لدفعنا إلى الأمام كما كان الحال سابقاً".