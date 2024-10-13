شتاينر يكشف عن قرار هاس الخاطئ بشأن تشكيلتها
صرّح شتاينر بأن هاس قد أخطأت في القرار الحاسم المتعلق بتشكيلتها من السائقين في الفورمولا 1.
أيوا كوماتسو، رئيس مهندسي السباقات بفريق هاس وغونتر شتاينر، مدير فريق هاس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
قال غونتر شتاينر مدير هاس السابق أن الفريق الأمريكي اتخذ قرارًا خاطئًا عبر الإبقاء على أحد سائقيه الحاليين لنهاية الموسم.
يرى شتاينر أنه كان يتعين على هاس استبدال كيفن ماغنوسن بأوليفر بيرمان على الفور.
وكانت هاس قد أكدت بأن بيرمان سيحل مكان ماغنوسن في موسم 2025، لكن شتاينر يرى بأن ذلك التغيير كان يجب أن يحصل بشكل أسرع.
حيث أوضح سبب ذلك في حديث مع بودكاست Red Flags قائلًا: "أكبر مثال على ذلك الآن هو فريق ويليامز".
وكانت ويليامز قد استغنت عن خدمات لوغان سارجينت قبل نهاية هذا الموسم بعد استمرار سلسلة تأدياته السيئة وكوفئت على ذلك بأداء أثار إعجاب الجميع من الناشئ فرانكو كولابينتو الذي حل مكان الأمريكي.
وقد مزح شتاينر حول ذلك قائلًا: "لدينا أليكس ألبون الذي أكن له احترامًا كبيرًا، فهو سائق جيد، ولكن أتى شاب لا أحد يعرف كيف يُنطق اسمه وقدم في مواجهته هذا الأداء الرائع".
وتابع: "لم أفكّر في كولابينتو ولم أضعه في الاعتبار، لذلك تحية كبيرة لجايمس فاولز (مدير فريق ويليامز)، فقد اكتشف موهبة عظيمة".
وأكمل: "ذلك الشاب على نفس مستوى ألبون الذي نعلم بأنه موهوب، إنه ربما أفضل منه حتى".
وأردف: "وهنا نسأل، لماذا لا تجلب هاس بيرمان الآن. فهو لن يفعل ما هو أسوأ من التواجد في المركز ما قبل الأخير والارتطام بالحواجز".
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