شتاينر يكشف عن سبب حادث ماغنوسن في تجارب برشلونة

توقّفت مجريات الفترة الصباحيّة من يوم الجمعة عندما عانى رومان غروجان من تسرّب مياهٍ على سيارته هاس، قبل أن ينزلق زميله ماغنوسن خارج المسار في بداية فترة ما بعد الظهر وذلك بعد أن انكسر فاصل إطاره الخلفيّ الأيمن وألحق ضررًا بالهيكل المعدني للإطارات ما تسبّب في تسرّب الهواء منه.

واحتكّ الدنماركي بالجدار، لكن في حين أنّ الضرر كان صغيرًا نسبيًا، قرّر الفريق عدم التسرّع في التصليحات فقط من أجل إعادته إلى الحلبة قبل نهاية الحصّة، لذلك خسر ماغنوسن الساعات الثلاث الأخيرة.

وقال شتاينر: "واجهنا مشكلة صغيرة في الصباح وعلقنا لقرابة نصف ساعة ربّما. كان هناك تسرّبٌ في أنبوب مياه. ومن ثمّ واجهنا مشكلة في الفاصل على أحد الهياكل المعدنيّة للإطارات في فترة ما بعد الظهر، كسر ذلك الهيكل وخرج الهواء من الإطار. ومن الواضح بعد ذلك أن تصليح السيارة تطلّب الكثير من الوقت، لذا قرّرنا إنهاء يومنا مبكّرًا".

وأكمل: "انكسر الفاصل بين علبة المكابح والإطار، وتدمّرت الإطار إلى أشلاء إثر ذلك، خرج الهواء منه وخرج ماغنوسن عن المسار. ذلك ما حدث. عند النظر إلى ما حدث فقد كان عطلًا بسيطًا، لكن لم يكن من المفترض به أن يحدث".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّنا لم نواجه أيّة مشاكل ميكانيكيّة أو أيّ شيء. كانت موثوقيّة السيارة جيّدة جدًا إلى أن حدث ذلك، من السهل تصليح ذلك".

وقال شتاينر أنّ التوقّف المبكّر لم يُمثّل مصدر قلق كبيرٍ بالنسبة إليه بالرغم من جدول التجارب المحدود هذا العام.

وقال: "بوسعنا فعل ذلك كون بقيّة الأسبوع سارت على نحوٍ جيّد. سار أوّل يومين على نحوٍ جيّدٍ جدًا، لذا بالتأكيد ترغب دائمًا بالقيادة أكثر، وبالتأكيد سنفتقد تلك الساعات الثلاث في النهاية، وسأكون واقفًا هنا أتذمّر حيال ذلك".

وأضاف: "لكنّنا حظينا بأسبوعٍ جيّد في المجمل، نحتاج الآن للنظر في البيانات. سيجري تدقيق وتحليل معمّقٌ للبيانات في هذه الأيّام القليلة، وسنعود مجدّدًا ونختبر بعض الأشياء الأخرى لنكون أسرع".