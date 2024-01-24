شتاينر يعمل على كتاب جديد حول الفورمولا واحد بعد نجاح كتابه الأول

تمت كتابة أول كتاب لـ شتاينر "النجاة من أجل القيادة" أو "Surviving to Drive"، بعد تعاون مع كاتب مساعد (أو كاتب ظلّ) هو جايمس هوغ.

وتم نشر الكتاب في المملكة المتحدة أولاً، حيث يقصّ ما جرى مع فريق هاس خلف الكواليس في موسم 2022، كما يتناول مراحل سابقة من مسيرة شتاينر المهنية.

وبيعت من الكتاب 150.000 نسخة كما تُرجم إلى 12 لغة.

وكان هوغ قد عمل في مشاريع مع دايمون هيل، جوني هيربرت وجايسون بلاتو.

ويبدو أن شتاينر وهوغ يواصلان التعاون بالفعل لإصدار الكتاب الثاني بعد أن قفز الكتاب الأول للواجهة مجدداً عقب خروج شتاينر من فريق هاس بعد أن رفض جين هاس مالك الفريق تجديد عقده كمدير للفريق.

"نحن نعمل على كتاب ثانٍ حالياً. كان ذلك مخططاً من قبل. الآن، ربما تتغير القصة قليلاً!" قال شتاينر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وعبّر شتاينر عن سروره من العمل على المشروع الأول، حيث أجرى عدة جلسات تواقيع للكتاب مع المتابعين والقراء.

حيث أضاف: "كانت تجربة جديدة تماماً. تعلمت الكثير حول العمل في مجالات أخرى، كيفية القيام بالمهمات، فذلك أمر لم أقم به من قبل".

وأكمل: "لقد استمتعت بالعمل مع الكاتب، إنه شخص لطيف، خضنا لحظات ممتعة. وكان مرحاً كذلك".

تصوير: صور موتورسبورت غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق

بالمقابل، نفى شتاينر أن يكون العمل على كتابه أو مع شبكة نتفليكس التي تبثّ وثائقي "قُد للنجاة" الشهير، قد شتّته عن مهامه مع فريق هاس.

فقال: "أعتقد أن الناس يبالغون حيال مقدار التشتت الذي تسببه مثل تلك الأعمال. لأنها ليست تشتيتاً كبيراً في الحقيقة عن الواجبات اليومية".

وأكمل: "خلال الجولات، نقوم بعمل أكبر. لكن على سبيل المثال، لم يكن لدي 20 اجتماعاً مع الرعاة في عطلة نهاية الأسبوع، ربما كان لدي 3 اجتماعات كحد أقصى".

وأردف: "لم تشكل تلك الفعاليات تشتيتاً، وكذلك كتابة الكتاب. من الواضح أن ’كاتب الظل’ يقوم بالكتابة نيابة عنك".

واسترسل: "لديّ الآن المزيد من الوقت، لكن حتى الآن، نقوم بحصتين في الأسبوع، كل منها ساعة ونصف. هذا كل ما أقوم به".

واختتم: "لا أمضي أياماً في الكلام معه. بعكس غيري. ولا أعتقد أن ذلك تشتيت كبير".