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شتاينر يعترف: بقيت "لفترة طويلة جداً" مع فريق هاس

اعترف غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس في الفورمولا واحد، بأنه "بقي مع هاس لفترة طويلة جدًا" وذلك ضمن تعليقه على خروجه من الفريق نهاية يناير الماضي.

خلدون يونس
خلدون يونس
غونتر شتاينر، مدير فريق هاس

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس

سيمون غالوي/ صور لات

عقب موسم 2023 الكارثي، الذي شهد اكتفاء هاس بالمركز الأخير ضمن بطولة المصنعين، نفد صبر مالك الفريق الأمريكي، جين هاس، جراء غياب أي تحسّن في النتائج ليقرر عدم تجديد عقد شتاينر. 

وخلفاً له، قامت العلامة الأمريكية بترقية مدير هندسة المسار السابق، أياو كوماتسو، ليضطلع بدور مدير الفريق، بينما عاد شتاينر إلى بادوك البطولة خلال الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين كمحلل تلفزيوني.

وضمن أول مقالة يكتبها لموقع الفورمولا واحد الإلكتروني الرسمي، اعترف شتاينر وبعد أن حظي بالمزيد من الوقت للتفكير فيما حصل الشتاء الماضي، بشعوره بأنه كان يجب عليه مغادرة هاس في وقت أبكر. 

حيث قال: "كانت حياتي جيدة منذ أن تركت هاس مع بداية هذا الموسم". 

وأكمل: "هذه الأسابيع القليلة الماضية هي الأولى التي أبتعد فيها عن الفورمولا واحد منذ حوالي عقد من الزمن". 

وتابع: "كان هذا الوقت جيداً بالنسبة لي. كلما طال الوقت، بتُّ متيقناً أكثر بأنني بقيت مع هاس لفترة طويلة جداً". 

وأردف: "عندما تبتعد، تحصل على مزيد من الوضوح في التفكير - وبوسعك أن ترى ما تحتاج إلى فعله. حين تكون هناك، فإنك تبقى عالقاً ضمن حالة إنكار، وتعتقد أنك قادر على العمل والمواصلة لكن الحقيقة عكس ذلك".

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بالمقابل، أوضح شتاينر أن المنافسة المتواصلة لمجرد تسجيل مراكز نقاط طفيفة، دون فرصة التواجد على المنصات، كانت تستنزف حماسه. 

وقد انضم هاس إلى البطولة في 2016 مع تحقيق سائقه آنذاك رومان غروجان المركزين السادس في أستراليا والخامس في البحرين خلال أول جولتين.

ولكن طوال المواسم التالية لم يتمكن أبداً من تحقيق أعلى من المركز الرابع مع الفرنسي في جائزة النمسا الكبرى لموسم 2018. 

"مع سيارتنا، بوسعك المنافسة من أجل أن تكون سابعاً، ثامناً أو تاسعاً - ولكن لا يمكنك المنافسة على المنصات بدون نفس المعدات كالفرق الأخرى" قال شتاينر.

وأضاف: "تكرار بذلك على المدى الطويل ليس ما أريد فعله في حياتي. لا أريد أن أكتفي بالمركز السابع مجدداً. لقد فعلت ذلك". 

واسترسل: "أريد القدرة على المنافسة ضمن معارك الصدارة". 

وأكمل: "عندما بدأ توتو وولف مع مرسيدس، لم يكن الفريق في القمة حينها. نعم، كانت لديهم ميزة المحرك في البداية، ولكنه قام بإعداد كل شيء بشكل صحيح ليكون ناجحاً على المدى المتوسط - وفازوا بثمانية بطولات للصانعين". 

واستكمل: "الأمر نفسه مع ريد بُل. كم من الوقت استغرقوا للوصول إلى هناك؟ كل عام، واصلوا التحسن. تحتاج إلى هذا الصبر والتخطيط طويل الأمد".

وفي النهاية، لم يستبعد شتاينر العودة إلى دور أكثر نشاطاً في المستقبل إذا كانت الظروف مناسبة، حيث قال: "سأعود إلى الفورمولا واحد في المستقبل، ولكن يجب أن يكون المشروع الصحيح، بالشكل الصحيح".

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