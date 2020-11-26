شتاينر يعترف بأنّه كانت هنالك "فرصة كبيرة" ألا تنجو هاس من أزمة 2020

مع نهاية اتفاقية الكونكورد الحالية، حصل جين هاس مالك الفريق على فرصة لتقييم مشاركته في الرياضة لما بعد هذا الموسم.

وبالنظر إلى الضربة الموجعة التي تلقتها عوائد كل الفرق نتيجة تبعات جائحة كورونا، إلى جانب أداء هاس الضعيف على الحلبة، فقد كانت هنالك فرصة واضحة بأنّه سيوقف برنامج الفريق ولن يُواصل المشاركة في الفورمولا واحد.

مع ذلك، قرر جين في النهاية توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة، وبالتالي ضمن مستقبلًا للفريق في الرياضة.

وعند سؤاله عن تقييمه لموسم الفريق هذا العام، قال شتاينر: "لقد نجونا، هذا ما قمنا به على نحوٍ جيّد. أعتقد بأنّني سأترك الأمر عند تلك النقطة. حيث أنّه كانت هنالك فرصة كبيرة ألا نستمر في البطولة، وأرى بأن الجميع حاولوا التشبّث، ونحن هنا في النهاية لنبقى".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا إجمالًا لم نكن جيّدين على الحلبة هذا العام، لكنني أرى بأنّنا كنا جيدين لمستقبل هاس في الفورمولا واحد، ولمستقبل الرياضة ذاته أيضاً، حيث أنّه وبقدر اعتقادنا بأنّهم ليسوا بحاجة لنا، إلّا أنّني أرى بأنّ الفورمولا واحد تحتاج فرقًا مثل هاس في الرياضة".

واعترف شتاينر بأنّه يتطلّع إلى نهاية الموسم، والذي وبعد بداية متأخرة شهد إقامة 17 سباقًا مضغوطة في خمسة أشهر ونصف.

فقال: "كنا على متن الطائرة بالأمس قادمًا من فرانكفورت مع بعض السائقين، حيث قالوا بأنّهم استمتعوا بالموسم. قلت لهم أنّتم تحصدون النقاط، كنت لأستمتع بهذا الموسم كذلك، لكنّنا نخوض عامًا صعبًا كفريق، وموسمًا صعبًا في الفورمولا واحد بوجه عام".

وأكمل: "لست سعيدًا بأنّ الموسم سينتهي قريبًا، لكن الجميع متعبون بعض الشيء وبالطبّع ثلاثة سباقات متتالية في نهاية الموسم ليست أمرًا سنحبّذه، وبالقُرب من أعياد الميلاد بهذا الشكل".

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واختتم: "ما نزال محظوظين للغاية بإقامة موسم من الأساس. بالنسبة لي، أرغب بأن يتمكن كامل الفريق من تجاوز السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم من دون أن توثّر علينا الجائحة. هذا ما آمُله وسنحاول فعله".