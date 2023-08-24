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شتاينر يعترف أن هاس لم يكن ليتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن العلامة الأمريكية لم تكن لتتمكن من الانضمام للفورمولا واحد اليوم وذلك بسبب التقدم الهائل الذي حصل في البطولة، وسط الجدل حيال إمكانية انضمام فريق إضافي.

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس

تحاول عدة أطراف من بينها أندريتي، الدخول في الفورمولا واحد كفريق جديد، حيث يرغب محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بتوسيع عدد الفرق المشاركة.

حيث أكد بن سُليّم أنه من واجب "فيا" تنفيذ القوانين، التي تسمح بوجود 12 فريقاً كحد أقصى، مؤكداً رغبته برؤية فريق من الصين أو الولايات المتحدة.

لكن يبدو أن فرق البطولة الحالية لا ترغب بذلك، لأنها ستخسر مزيداً من العوائد المالية التي ستتقسم على عدد إضافي، علاوة على المخاوف إزاء التحديات اللوجستية وضمان ثبات البطولة على المدى الطويل.

كل هذه الذرائع قابلها إحباط كبير من قبل مايكل أندريتي، خاصة مع ازدياد شعبية الفورمولا واحد.

لكن شتاينر يرى أن هاس لم يكن قادراً على الانضمام للبطولة في وضعها الراهن، حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك أمر مستحيل".

وأكمل: "لقد تغيرت الرياضة كثيراً. لو بدأنا كفريق مستقل الآن، لم نكن لنتمكن من الانضمام".

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وضرب شتاينر مثلاً في رغبة فولكسفاغن بشراء مشاركتها في البطولة عبر الاستحواذ على ساوبر بدلاً من البدء من الصفر، كدليل على التحديات الكبيرة الحالية في وجه أي فريق جديد.

فقال: "مجموعة فولكسفاغن قوية جداً. ولديهم باع طويل في السباقات، وفازوا بسباق لومان 24 ساعة مرات لا أعلم عددها. وهم على دراية الرياضة ورغم ذلك قرروا عدم المشاركة بفريق جديد بل شراء فريق موجود".

وأكمل: "من الصعب جداً خوض المشاركة الآن. هناك مخاطرة. إن انضم فريق جديد وفشل، ما هي تأثيرات ذلك على الرياضة؟".

وأضاف: "لا فائدة من وجود 7 فرق ضعيفة بدلاً من 10 قوية".

واسترسل: "لا أعتقد أن كل شيء يتمحور حول المال. لقد استثمرت الفرق الحالية الكثير من المال في هذه الرياضة لتصل إلى ما هي عليه الآن".

واستكمل: "المسألة لا تتعلق بأندريتي، بل بوجود 11 فريق".

وقال معلقاً على الشعبية الهائلة التي باتت تتمتع بها الفورمولا واحد: "لطالما كانت الرياضة في مكان جيد، لكنها الآن في مكان جيد جداً".

وأضاف: "ما تقوم به البطولة مع ستيفانو دومينيكالي (المدير التنفيذي)... لقد باتت هذه الرياضة أكثر شعبية من أي وقت مضى".

واختتم: "تواجد 10 فرق حالياً ضمن البطولة، يبدو رقماً جيداً في الوقت الراهن".

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فيراري "متفقة" مع ساينز حيال مفاوضات العقد المستقبلي في الفورمولا واحد
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