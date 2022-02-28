شتاينر "يشعر ببعض الأمل" بالرغم من قلة لفات سيارة هاس في تجارب برشلونة

أكملت العلامة الأمريكية التجارب الشتوية في آخر المراكز، حيث لم ينجح ميك شوماخر ونيكيتا مازبين سوى من إكمال 160 لفة فقط.

وعانت السيارة من مشاكل في التوجيه خلال اليومين الأول والثالث، حيث أبقى عليها الفريق في المرآب، إضافة إلى مشاكل تسرب للزيت والتي تعتبر مشكلة في وحدة طاقة فيراري وهي خارجة عن إرادة الفريق.

لكن اليوم الثاني في التجارب كان جيداً، ومنح شتاينر بعض التفاؤل.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لم نقم بما يكفي من اللفات. اليوم الأول عانينا من بعض المشاكل الطفيفة لكن مع عواقب كبيرة".

وتابع: "جزء من ذلك بسبب الأرضية. لكننا عانينا من مشاكل في مضخة الوقود مع تسرب داخلي. إضافة إلى مشاكل تسريب في أنبوب تبريد مدخرة الطاقة".

واسترسل: "اليوم الثاني كان جيداً للغاية، تعلمنا الكثير، وهذا ما منحنا بعض الأمل، يوم هادئ مع تقدم جيد. تعلمنا الكثير من اليوم الثاني".

نيكيتا مازبين، هاس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح شتاينر أنّ التأخر في المرآب تسبب بالكثير من المشاكل لعدم القدرة على استعمال السيارة الجديدة.

فقال: "إنها سيارات معقدة للغاية. لذا مثل هذه المشاكل قد تحصل وتستغرق بعض الوقت لإصلاحها".

ومثل الجميع، عانى فريق هاس من ظاهرة "الارتدادات"، حيث كشف شتاينر أن هذه المشكلة ظهرت منذ يوم التصوير.

حيث أضاف: "مثل الجميع، كان علينا تعلم الكثير عن الأرضية والارتدادات. اكتشفنا تلك المشكلة في يوم التصوير، والفريق يعمل عليها".

واختتم: "أعتقد أنه لا أحد يعلم موقع منافسيه بعد. من الواضح أننا لسنا الأسرع، لكنني لا أعتقد أننا الأبطأ كذلك!".