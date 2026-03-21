شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

رفض غونتر شتاينر فكرة أن أندريا كيمي أنتونيللي قادر على المنافسة على لقب السائقين هذا العام.

وبعد جولتين من موسم 2026، يحتل السائق الإيطالي المركز الثاني في الترتيب خلف زميله في مرسيدس جورج راسل. ونجح أنتونيللي في تحقيق أول فوز له في الفورمولا 1 في الصين، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه قد ينافس على اللقب هذا الموسم.

ورغم اعتراف شتاينر بأن هذا الإنجاز سيمنحه "الكثير من الثقة"، إلا أنه شدد على أنه في الظروف الطبيعية سيكون من الصعب عليه التفوق على راسل. وخلال تصفيات جائزة الصين، واجه السائق البريطاني مشاكل.

وقال راسل: "كان الهدف تقليل الخسائر. في القسم الثاني من التصفيات تعرض الجناح الأمامي للكسر، كنا نحاول فهم ما حدث، ثم في القسم الثالث خرجت إلى الحلبة ولم تكن السيارة تعيد التشغيل، ولم أتمكن من تغيير التروس".

فيما علّق شتاينر عبر بودكاست The Red Flags على ذلك قائلًا: "أعتقد أن ذلك سيمنحه الكثير من الثقة، لأنه حصل على فرصة، لأنه في الظروف الطبيعية، في الوقت الحالي، من الصعب جدًا التغلب على جورج".

وأضاف: "وأعتقد أنه يدرك ذلك، ليس لأنه سائق أفضل، بل لأن جورج يمتلك خبرة أكبر بكثير. هو يقوم بهذا في سن أصغر وهو سريع جدًا أيضًا، لكن بمجرد أن جورج لم يتمكن من تقديم أفضل ما لديه في التصفيات، استغل كيمي الفرصة وتمسك بها".

وتابع: "لم يرتكب أي خطأ. من السهل ارتكاب خطأ عندما تكون في هذا الموقف، لكنه حافظ على هدوئه. لقد رأى ذلك وقال: في الواقع يمكنني القيام بذلك، وهذا سيساعده في المستقبل".

وعند سؤاله عما إذا كان أنتونيللي قادرًا على منافسة راسل على اللقب، قال شتاينر: "لا. إلا إذا حدث شيء استثنائي، كما حدث في الصين في التصفيات. والشيء الجيد أنه استغل تلك الفرصة، لكن في الظروف الطبيعية، أعتقد أنه من المفهوم لماذا لا".

وأكمل: "الفتى يبلغ من العمر 19 عامًا، وفي موسمه الثاني في الفورمولا 1، بينما جورج سائق سباقات قوي. لذلك لا أعتقد أنه قادر على تحقيق ذلك هذا العام، لكن هناك فرص أخرى لكيمي. إذا لم يفز هذا العام، يمكنه الفوز في وقت لاحق لأنه لا يزال صغيرًا جدًا. بالنسبة لي، لا يجب أن يضع الكثير من الضغط على نفسه للفوز هذا العام. لديه مستقبل رائع أمامه".