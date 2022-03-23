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شتاينر يرغب بـ "استمتاع فريق هاس بالحلم" بعد نتيجة البحرين

يرغب غونتر شتاينر بأن يستمتع فريقه هاس بالحلم بعد تحقيقه لنقاطه الأولى في الفورمولا واحد منذ موسم 2020 في البحرين من خلال حلول كيفن ماغنوسن خامسًا.

شتاينر يرغب بـ "استمتاع فريق هاس بالحلم" بعد نتيجة البحرين

تأهّل ماغنوسن سابعًا لصالح هاس يوم السبت وتواجد في المركز الخامس في المراحل الأولى قبل أن يتراجع خلف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وجورج راسل سائق مرسيدس.

لكن عندما انسحب بيريز وزميله ماكس فيرشتابن في اللفّات الأخيرة من السباق، تقدّم ماغنوسن إلى المركز الخامس مجدّدًا ليمنح فريق هاس أفضل نتيجة له منذ جائزة النمسا الكبرى 2018.

وكانت هذه المرّة الأولى يُحقّق فيها الفريق النقاط منذ جائزة إيفل الكبرى 2020، ليُنهي بذلك موسمين صعبين عانى خلالهما لتقديم أداء قوي.

وعندما سُئل عن كيفيّة فهمه لنتيجة هاس في البحرين، قال شتاينر مدير الفريق: "لا أريد أن أفهمها، أريد أن نعيش الحلم!".

وأضاف: "علم كيفن أنّ لديه سيارة جيّدة. شاهدنا ذلك في التصفيات. لكنّك لا تزال بحاجة لتقديم الأداء في السباق بالرغم من ذلك".

وأكمل: "كانت أطول فترة أكملناها حتّى تلك المرحلة 18 لفّة متتالية. لذا فإنّ إكمال 57 لفّة في السباق يُعدّ إنجازًا، ولم نرتكب أيّ خطأ، تمّ تجهيز كلّ شيء على النحو المناسب".

وأردف: "كما أنّك تُقاتل في موقعٍ صعب في التصفيات، لكنّ الجميع قام بعملٍ جيّد واتّخذ القرارات المناسبة طوال الوقت، كانت عطلة نهاية أسبوع جيّدة جدًا".

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وجاءت نقاط ماغنوسن الثمينة لتضع هاس في الترتيب الثالث في بطولة الصانعين بعد فيراري ومرسيدس.

وقال شتاينر حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّنا سنبقى في ذلك المركز طويلًا. لكنّنا سنستمع بالحلم في جميع الأحوال".

وأضاف: "تعيّن علينا تجاوز العامين الماضيين، لكنّنا عدنا الآن. بالتأكيد هذه النتيجة مميّزة، لأنّ الجميع فقد الثقة في فترة قصيرة. قالوا أنّ الفريق سيُباع وكلّ تلك الأمور، لكنّنا عدنا الآن".

كما عبّر شتاينر عن ثقته في أنّ نتيجة ماغنوسن لن تكون فرصة هاس الوحيدة لتحقيق النقاط هذا العام، حيث يعتقد بأنّ بوسع الفريق مواصلة هذا الأداء في بقيّة الموسم".

وقال: "تبدو ألفا روميو قويّة جدًا كذلك، لذا لا أستسهل الأمور الآن. نحتاج لمواصلة تحسين السيارة. لكنّني متأكّدٌ من أنّنا سنواصل تحقيق النقاط".

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