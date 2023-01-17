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شتاينر يردّ بحدّة على التعليقات التي تصف هاس كفريق رديف لفيراري

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس بأن تعليقات منافسي العلامة الأمريكية التي تصفها بالفريق الرديف لفيراري في موسم 2022 للفورمولا واحد، كانت أشبه "بالأسطوانة المشروخة".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
شتاينر يردّ بحدّة على التعليقات التي تصف هاس كفريق رديف لفيراري

بعد موسم 2021 الصعب الذي قرر فيه فريق هاس عدم تحديث السيارة ولم يسجل أية نقطة، بدأ موسم 2022 بأداء قوي شهد تحقيق كيفن ماغنوسن للمركز الخامس في جولة البحرين الافتتاحية.

لكن هذا التحسن في الأداء أدى لموجة انتقادات من المنافسين، أبرزهم مكلارين التي أثارت علامات استفهام حيال ما سمته بالعلاقة بين الفرق المصنعية والفريق الرديفة.

ويمتلك فريق هاس علاقة تقنية مع فيراري منذ الانضمام إلى البطولة في 2016. وأبقى الفريق الأمريكي عليها كما كان منفتحاً على أية تحقيقات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للتأكد من أنها ضمن الأطر القانونية المسموحة، بالرغم من عدم وجود أية شكاوى رسمية حيال المسألة.

وضمن معرض كلامه عن التعليقات السابقة تلك، قال شتاينر: "لقد اعتدنا عليها".

وأكمل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عندما تقدم أداء جيداً يتهمونك بالنسخ، وعندما تقدم أداء سيئاً، لا أحد يهتم".

وتابع: "لقد سمعنا كل ذلك من قبل. تلك التعليقات أشبه بأسطوانة مشروخة".

وأردف: "ذلك لا يؤثر عليّ مطلقاً. لا يهمني حتى".

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غونتر شتاينر مدير فريق هاس

تصوير: صور موتورسبورت

وبالرغم من أن مركز ماغنوسن الخامس في البحرين هو أفضل نتيجة للفريق طوال الموسم، لكن هاس جمع ما مقداره 37 نقطة. كما أهدى الدنماركي للفريق قطب انطلاق أول مفاجئاً في البرازيل، وهي المرة الأولى في تاريخه.

كما كشفت العلامة الأمريكية عن تلقي رعاية من "موني غرام"، حيث قال شتاينر: "الدفعة المالية الجديدة سترفع من ميزانية  الفريق وتدفعنا خطوة للأمام".

كما أكد شتاينر أن الفريق "ليس في وضع مالي سيء أبداً".

حيث أضاف: "لم يكن وضعنا سهلاً بسبب الجائحة وغير ذلك. لكن في البداية عام 2016 كنا في وضع جيد لكن لم يكن هناك قانون سقف النفقات".

وأردف: "بالتالي، كانت ميزانيتنا أقل من الآخرين، حتى وإن كنت تملك ما يكفي من الموارد المالية".

واختتم: "لكن الآن، بالمقارنة مع غيرها، نحن تنافسيون جداً من الناحية المالية، أو لنقل متكافئون مالياً".

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