يتأخر فريق مكلارين، بطل العالم للصانعين في الموسم الماضي، الآن بفارق واضح يبلغ 154 نقطة خلف مزود محركاته مرسيدس، وذلك عقب دخول قوانين 2026 حيز التنفيذ في البطولة.

وتحصل كل من مكلارين ومرسيدس على وحدات الطاقة من قسم مرسيدس لمحركات الأداء العالي.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل مرسيدس فرض هيمنتها بفارق مريح على جميع منافسيها في بطولتي السائقين والصانعين.

أما مكلارين، فلم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي انتصار على الفريق الذي يتخذ من براكلي مقرًا له، والذي فاز بسبعة من أصل سباقات الجائزة الكبرى التسعة التي أُقيمت هذا الموسم.

وفي حين يعود جزء من هذا الفارق إلى تصميم هيكل سيارة إم سي إل 40، أكد مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في سيلفرستون أن وحدة الطاقة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا.

حيث قال ستيلا: "يُعد استخدام وحدة الطاقة وأداؤها أمرًا بالغ الأهمية. وكما ذكرت سابقًا، يبدو أننا لا نزال نعاني بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالحصول على أقصى كفاءة ممكنة من وحدة الطاقة التابعة لقسم مرسيدس للأداء العالي للمحركات".

وأضاف: "عندما تنظر إلى البيانات، يتضح أننا بحاجة إلى إبقاء قنوات التواصل مع قسم مرسيدس للأداء العالي للمحركات مفتوحة بطريقة ما، لأنه يبدو أن هناك جزءًا من الأداء نفتقده ولا نستفيد منه".

وليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها ستيلا إلى الاختلاف في مدى فهم مكلارين ومرسيدس لمنظومة الدفع الجديدة.

حيث قال مدير فريق مكلارين خلال الجولة الافتتاحية للموسم في أستراليا: "لا زال أمامنا عمل يتعين علينا القيام به للاستفادة من الإمكانات التي توفرها وحدة الطاقة".

وأضاف: "عندما أرى الإمكانات التي كشف عنها قسم مرسيدس للأداء العالي للمحركات، يبدو أن هناك المزيد من الأداء الذي يمكن الاستفادة منه. وحتى الآن لا نعرف كيف سنحقق ذلك، فما زلنا في مرحلة التعلم، لكن من المؤكد أن هذه المرحلة لدينا لا تزال متأخرة مقارنة بالفريق المصنع".

وتابع: "ما قاموا به يُظهر أنهم يفهمون هذا العمل بصورة أفضل بكثير، وربما لم يكن تدفق المعلومات كما كنا نتوقع".

زاك براون، المدير التنفيذي لمكلارين الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

ويرى المدير السابق لفريق هاس في الفورمولا 1، غونتر شتاينر، أن مجرد الشكوى من وحدة الطاقة أصبحت ذريعة جاهزة تلجأ إليها مكلارين باستمرار.

وكان فريق ووكينغ قد أثار الجدل سابقًا عندما أعلن مديره السابق رون دينيس أن "فرق الزبائن لا يمكنها أبدًا الفوز بالبطولات". ولذلك أنهى الفريق شراكته مع مرسيدس قبل موسم 2015 ووقع عقدًا مع هوندا.

وبعد ثلاثة أعوام مع هوندا، وواقعة فرناندو ألونسو الشهيرة عندما وصف المحرك بأنه "محرك جي بي 2"، انتقلت مكلارين إلى محركات رينو قبل أن تعود مجددًا لتصبح أحد عملاء مرسيدس في عام 2021.

وأوضح شتاينر أن الوقت قد حان لكي تتوقف مكلارين عن الشكوى وتنتج وحدة الطاقة الخاصة بها في الفورمولا 1، قائلًا: "إنها شركة تصنيع سيارات، ويجب أن تصنع محركاتها بنفسها".

وأضاف: "بهذه الطريقة ستختفي الأعذار، لأنه كلما حدث خطأ، يقولون فورًا: 'آه، المحرك... لم نعد نستخدم المحرك نفسه الذي تستخدمه مرسيدس.'"

وتابع: "لقد واجهوا مشاكل مع رينو في الماضي، كما واجهوا مشاكل مع هوندا أيضًا. إنهم يجدون دائمًا شيئًا يشتكون منه".

وأضاف: "في مرحلة ما، عليك أن تتصرف كشخص بالغ، ولديهم ما يكفي من الأموال. زاك بارع جدًا في تسويق هذا الفريق وجذب الرعاة. خذوا الأموال، وابنوا محرككم الخاص بدلًا من إيداعها في البنك. سيكون ذلك رسالة قوية للغاية".

وأردف: "كما أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا أيضًا لسياراتهم من الناحية التجارية. هذا رأيي، وأعتقد أنه ينبغي عليهم خوض هذه التجربة. لقد دخلت ريد بُل هذا المجال وهي تحقق نتائج جيدة جدًا. كما دخلت أودي أيضًا. فهي شركة تصنيع سيارات ولا تريد شراء محركات فيراري، بل تريد الاعتماد على نفسها وأن تؤخذ على محمل الجد".

وعندما سُئل عن سبب عدم اتخاذ مكلارين هذا المسار، أجاب شتاينر: "لأنه مكلف. وصعب".

وأضاف: "صناعة المحركات ليست أمرًا سهلًا، لكنني أعتقد أن العقبة الأولى هي المال، تليها الموارد البشرية، كما هو الحال دائمًا عند بدء أي مشروع".

واختتم قائلًا: "لكن في مرحلة ما، إذا لم تكن راضيًا عن المسار الذي تسلكه، وهم بالفعل ليسوا راضين، فإن ما يجب عليك فعله واضح: عليك أن تتولى زمام الأمور بنفسك".