شتاينر يدعو لمراجعة قوانين سقف النفقات فيما يتعلق بالخروقات "الطفيفة"

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن ريد بُل قد خرقت سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار أمريكي العام الماضي، وذلك أمر نفاه الفريق بشدة.

وأشارت كشوفات "فيا" إلى أن العلامة النمساوية قد خرقت السقف "بشكل طفيف" أي ضمن 5 بالمئة من إجمالي السقف، أي ضمن مدى 7.2 مليون دولار أمريكي.

وتدور محادثات الآن بين ريد بُل و"فيا" للتوصل إلى تسوية مشتركة، لكن الفرق الأخرى مع سائقيها طالبوا بإنزال عقوبات صارمة.

ولا يمتلك شتاينر "أية فكرة" عن العقوبات التي قد تواجهها ريد بُل، لكنه يشعر بضرورة إجراء تعديلات في القوانين من الآن وصاعداً بما في ذلك تعديلات تتعلق بالخروقات الطفيفة.

فقال: "يجب أن تكون الخروقات الطفيفة أقل برأيي. 5 بالمئة من 140 مليوناً تعادل سبعة ملايين".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا إعادة النظر في ذلك عندما يتم سنّ اتفاقية كونكورد المقبلة".

بالمقابل، أشار شتاينر إلى صعوبة الامتثال الكامل لجميع الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالكشوفات المالية وذلك نظراً لتعقيدات القوانين، مؤكداً أن "فيا" كانت "صارمة جداً، جداً في هذا الصدد".

حيث قال: "ليست هناك أية ثغرات فيما يتعلق بكيفية الكشوفات. ليس فقط الطاقم المالي، بل الأشخاص المخولون بالكشف على السيارات والقطع المستعملة وجميع البيانات، وجميعها عمليات معقدة".

وأكمل: "لذا، فإنها ليست مهمة سهلة مطلقاً".

وبالرغم من وجود طيف واسع يشير إلى العقوبات المحتملة، لكنها جميعها متعلقة بالتوصل لتسوية مشتركة، وبالتالي قد لا تكون العقوبة رادعة.

حيث يشعر شتاينر أن هذه هي نقطة ضعف يجب تلافيها والتعلم منها مستقبلاً.

فقال: "إنها المرة الأولى. لو كانت القوانين واضحة لما كنا هنا نتكهن بما سيجري".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور التي ربما علينا القيام بها بشكل أفضل. ليس تغييرات بالمعنى الحرفي بل القيام بها بشكل أفضل".