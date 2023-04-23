شتاينر يحذّر من تغييرات "دراماتيكية" في صيغ جولات الفورمولا واحد

تدرس الفورمولا واحد منذ فترة طرقاً للتعديل على طريقة إقامة الجولات بهدف رفع مستويات الحماسة، وبشكل خاص عبر تقليص حصص التجارب الحرة الثلاث التقليدية وتقديم نوع من المخاطرة بدلاً من ذلك بدءاً من يوم الجمعة.

ومثل هذه الفكرة أدت إلى إنشاء صيغة السباق القصير، بينما تعمل البطولة على المزيد من التعديلات لرفع الحماسة أكثر.

وبينما يدعم شتاينر لفكرة تخصيص تصفيات للسباق القصير وفصله عن السباق الأساسي، لكنه حذّر من أية تغييرات دراماتيكية أكبر من اللازم، حيث لا يرى بأن منح النقاط (أو أية فوائد أخرى) في التجارب الحرة فكرة سديدة.

فقال: "الحصة إما تكون تجارب أو منافسة. لا يمكنك القول أن هناك فائزاً في التجارب الحرة! لأنها ستتحول إلى منافسة تسابقية".

وأكمل: "إن كانت هناك أية فائدة على صعيد المنافسة، فإن الجميع سيتنافس عليها وربما ستقلل من قيمة السباقات كذلك".

وتابع: "علينا الحذر من أية تغييرات دراماتيكية على كل شيء. لا بدّ من التغيير رويداً رويداً، وضمان عدم تجربة أي شيء غير ذي فائدة، وألا نخشى من تجربة أمور مختلفة كذلك، لكن من دون ’عناد’ أو ’إصرار’ على تطبيق أمر غير ناجح".

من جهته، أشار جورج راسل سائق مرسيدس ومدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" أنه ومع تقنين أوقات التجارب، فإن الفرق بحاجة لاختبار قطع جديدة على السيارات دون القلق حيال أية فوائد أو نقاط محتملة.

فقال: "التجارب يجب أن تتمحور حول العمل على السيارة واختبار قطع وغير ذلك".

وتابع: "هذه هي قمة رياضة السيارات، ولا تريد ترك السيارة كما هي منذ بداية العام دون أية فرص لمحاولة تجربة أمور جديدة".