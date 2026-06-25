نفذ لويس هاميلتون وفيراري استراتيجية مثالية من ثلاثة توقفات في برشلونة، ليمنحا الفريق أول انتصار له هذا الموسم وأول فوز لفريق غير مرسيدس في عام 2026.

ومع عودة هاميلتون القوية إلى الواجهة، بدأت التساؤلات تزداد حول فرص بطل العالم سبع مرات في المنافسة على لقب السائقين، لكن غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس دعا فيراري إلى الحفاظ على هدوئها.

حيث قال خلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز": "الأمر يساعد لويس كثيرًا. لقد منحهم الفوز لأول مرة منذ فترة طويلة، كما قلنا سابقًا".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، أهم شيء الآن هو عدم الانجراف وراء ذلك. هم يعلمون أنهم حققوا شيئًا مميزًا، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيستمر دائمًا. السباق التالي قادم بسرعة وقد يكون الوضع مختلفًا مرة أخرى. فقط حافظوا على تركيزكم وافعلوا ما فعلتموه في برشلونة دون أن تسبقوا أنفسكم وتقولوا: سنفوز بكل السباقات من الآن فصاعدًا".

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وتابع: "أهم شيء هو البقاء متواضعين، الجميع يجب أن يبقى متواضعًا. لقد قدمنا سباقًا رائعًا جدًا، لكن لا يمكننا أن نقول بعد سباق واحد إن هذا أصبح الوضع الطبيعي، فما زال الأمر بحاجة إلى إثبات".

وأكمل: "لقد أظهروا أنهم قادرون على القيام بذلك، ولديهم فريق جيد. فريد فاسور يسير في الاتجاه الصحيح، لكن عليهم الآن أن يبقوا متحدين وأن يواصلوا العمل ويحاولوا تكرار ما حققوه".

وبعد فوزه في برشلونة، إلى جانب حلوله ثانيًا في كندا وموناكو، يحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة السائقين. فيما يتصدر سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي الترتيب بفارق 41 نقطة عن البريطاني، بينما يحتل جورج راسل المركز الثالث.

وكان هاميلتون قد تحدث إلى سكاي سبورتس بعد سباق برشلونة، مؤكدًا أن "لا شيء مستحيل" فيما يتعلق بإمكانية الفوز باللقب.

وقال: "أعتقد أن هذه مجرد البداية. مرسيدس تمتلك حزمة مذهلة وهي قوية جدًا. كلا السائقين يقدمان عملًا رائعًا للغاية. سيتطلب الأمر كل ما لدينا داخل هذا الفريق لتجاوز الفارق والوصول إلى مستوى يضعنا أمامهم والقدرة على القيام بذلك باستمرار. لكن لا شيء مستحيل، لذلك علينا التقدم خطوة بخطوة".