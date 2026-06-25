شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة
حذر غونتر شتاينر فريق فيراري من الانجراف وراء الحماس بعد الانتصار الأول المميز الذي حققه لويس هاميلتون مع الفريق الإيطالي في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي
نفذ لويس هاميلتون وفيراري استراتيجية مثالية من ثلاثة توقفات في برشلونة، ليمنحا الفريق أول انتصار له هذا الموسم وأول فوز لفريق غير مرسيدس في عام 2026.
ومع عودة هاميلتون القوية إلى الواجهة، بدأت التساؤلات تزداد حول فرص بطل العالم سبع مرات في المنافسة على لقب السائقين، لكن غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس دعا فيراري إلى الحفاظ على هدوئها.
حيث قال خلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز": "الأمر يساعد لويس كثيرًا. لقد منحهم الفوز لأول مرة منذ فترة طويلة، كما قلنا سابقًا".
وأضاف: "لكن بالنسبة لي، أهم شيء الآن هو عدم الانجراف وراء ذلك. هم يعلمون أنهم حققوا شيئًا مميزًا، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيستمر دائمًا. السباق التالي قادم بسرعة وقد يكون الوضع مختلفًا مرة أخرى. فقط حافظوا على تركيزكم وافعلوا ما فعلتموه في برشلونة دون أن تسبقوا أنفسكم وتقولوا: سنفوز بكل السباقات من الآن فصاعدًا".
Watch: مراجعة سباق برشلونة | اف1 في أسبوع: أول فوز لهاميلتون مع فيراري وصراع مرسيدس الداخلي كنقطة تحول
وتابع: "أهم شيء هو البقاء متواضعين، الجميع يجب أن يبقى متواضعًا. لقد قدمنا سباقًا رائعًا جدًا، لكن لا يمكننا أن نقول بعد سباق واحد إن هذا أصبح الوضع الطبيعي، فما زال الأمر بحاجة إلى إثبات".
وأكمل: "لقد أظهروا أنهم قادرون على القيام بذلك، ولديهم فريق جيد. فريد فاسور يسير في الاتجاه الصحيح، لكن عليهم الآن أن يبقوا متحدين وأن يواصلوا العمل ويحاولوا تكرار ما حققوه".
وبعد فوزه في برشلونة، إلى جانب حلوله ثانيًا في كندا وموناكو، يحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة السائقين. فيما يتصدر سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي الترتيب بفارق 41 نقطة عن البريطاني، بينما يحتل جورج راسل المركز الثالث.
وكان هاميلتون قد تحدث إلى سكاي سبورتس بعد سباق برشلونة، مؤكدًا أن "لا شيء مستحيل" فيما يتعلق بإمكانية الفوز باللقب.
وقال: "أعتقد أن هذه مجرد البداية. مرسيدس تمتلك حزمة مذهلة وهي قوية جدًا. كلا السائقين يقدمان عملًا رائعًا للغاية. سيتطلب الأمر كل ما لدينا داخل هذا الفريق لتجاوز الفارق والوصول إلى مستوى يضعنا أمامهم والقدرة على القيام بذلك باستمرار. لكن لا شيء مستحيل، لذلك علينا التقدم خطوة بخطوة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
خمسة أمور تستحق المتابعة في جائزة النمسا الكبرى 2026
مواعيد جائزة النمسا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
تحذير إلى مرسيدس: هاميلتون قد يتحول إلى نسخة فيرستابن من العام الماضي
هاميلتون أصبح "قائد" فريق فيراري
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات