اختتمت جائزة بريطانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، والتي انتهت بفوز سائق فيراري شارل لوكلير، خلف سيارة الأمان بعد حادث ماكس فيرستابن في اللفات الأخيرة.

وأثارت الرسالة الأولية التي ظهرت على الشاشة أثناء السباق، والتي قالت: "ستخرج سيارة الأمان من الحلبة في هذه اللفة"، تلاها توضيح الاتحاد الدولي للسيارات بأن ذلك كان خطأً تقنيًا وأن السباق سينتهي خلف سيارة الأمان، انتقادات واسعة.

وانتقد غونتر شتاينر، الذي كان ضيفًا في بودكاست مؤخرًا، نظام إدارة الاتحاد الدولي للسيارات بصراحته المعتادة.

واقترح حلًا تقنيًا قائلًا: "نحتاج إلى بدء حملة حول هذا الأمر قريبًا. كما أقول دائمًا: وجود حكام محترفين بدوام كامل يعملون وفق خطة محددة أمر ضروري".

وأكمل: "أنا لا ألوم الحكام هنا، لأن هذا الأمر لا علاقة لهم به؛ فالمسؤولية تقع بالكامل على عاتق مدير السباق".

وأردف: "مع ذلك، لو كانت هناك لجنة حكام دائمة إلى جانب مدير السباق، لكان بوسعهم المساعدة في إيجاد طرق بديلة لتجنب الوقوع في الموقف الذي وجدنا أنفسنا فيه في سيلفرستون، وتجنب ظهورنا بهذه الصورة".

واسترسل: "إذا كانت السيارات التي تعرضت للتأخير بلفة واحدة تمتلك لفة واحدة فقط بعد استعادة لفاتها، فلن تتمكن من اللحاق بالمجموعة الموجودة خلفها".

واستكمل: "بالتالي، لن تعيق خط التسابق، ما يعني أنه كان بإمكانهم بدء السباق بسهولة. ومع ذلك، من الواضح أن مدير السباق طبق القواعد تمامًا كما هي مكتوبة في القوانين".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وعند تشكيكه في أن الرسالة الخاطئة التي ظهرت على شاشات السباق كانت بالفعل مجرد خطأ برمجي، قدم شتاينر تخمينًا لاذعًا حول ما حدث خلف الكواليس.

حيث قال: "أعتقد أنه في تلك اللحظة قال شخص ما في الداخل: لنقم ببدء السباق. ثم جاء شخص آخر وحذر قائلًا: لا يمكنك فعل ذلك، لأن القواعد لا تسمح بذلك".

وأردف: "ربما قال الشخص الذي اتخذ القرار الأول: سأتراجع عن هذا الأمر، لا أستطيع التعامل مع هذا الوضع، ولا أريد أن أضع نفسي في موقف محرج، ولذلك أبقى سيارة الأمان على الحلبة".

واستكمل: "لقد فكرت كثيرًا في القسم التقني للاتحاد الدولي للسيارات، وأعتقد أنهم جيدون جدًا ومنظمون بشكل جيد. يقوم نيكولاس تومبازيس بعمل رائع بالنظر إلى الموارد التي يمتلكها".

غونتر شتاينر الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

وتابع: "بالطبع، هناك دائمًا بعض الأخطاء، لكن الرجل مسيطر على عمله. وعندما يكون هناك شيء يحتاج إلى تغيير، فإنه يتعامل معه فورًا ويجد الحلول".

وأكد شتاينر أن الاتحاد الدولي للسيارات بحاجة بشكل عاجل إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة السيناريوهات المعقدة في نهاية السباقات.

قبل أن يضيف قائلًا: "قبل خمس سنوات (أبوظبي 2021)، شهدنا أكبر فضيحة في الفورمولا واحد خلال آخر 50 عامًا".

وأكمل: "لكن هل تمكنوا من إيجاد حل مناسب بعد كل هذا الوقت؟ لا. لو كان هناك أشخاص يعملون بدوام كامل فقط على هذه الحلول، فإن تطوير برامج أو أدوات مثل الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدًا للغاية لاتخاذ القرارات الصحيحة فورًا في مواقف مثل هذه".

وتابع: "يجب وضع القواعد قبل السباق بفترة طويلة، وليس أثناءه، لأننا لا نستطيع تغيير القواعد بعد بدء السباق".

واختتم: "إذا حدث سيناريو معين، فيجب أن يكون الحل الذي سيقدمه الذكاء الاصطناعي جاهزًا مسبقًا. تحتاج إدارة السباقات إلى محاكاة ملايين السيناريوهات المختلفة، والعقل البشري وحده لن يكون قادرًا على القيام بذلك".