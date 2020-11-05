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شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

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شتاينر يتقبّل مخاطرة اعتماد تشكيلة من الناشئين فقط للدفاع عن ألوان هاس في 2021

يتقبّل غونتر شتاينر مدير فريق هاس وجود "مخاطرة واضحة" إذا ما وقّعت الحظيرة الأمريكية مع سائقَين ناشئَين للدفاع عن ألوانها في موسم 2021، لكنّه يشعر بأنّ خطوة هكذه ستمثّل أيضاً فرصة لفريقه.

سيخوض فريق هاس موسم 2021 بتشكيلة جديدة بالكامل من السائقين بعد الإعلان الشهر الماضي التخلّي عن خدمات السائقين الحاليين رومان غروجان وكيفن ماغنوسن نهاية هذا الموسم.

ومن المتوقّع بشكل كبير أن يحصل ناشئ فيرراي ومتصدّر ترتيب الفورمولا 2 الحالي ميك شوماخر على أحد مقعدَي الفريق.

ومن المرجّح أن يجاور شوماخر في العام المُقبل سائق الفورمولا 2 الآخر نيكيتا مازيبين، الذي سيجلب معه دعمًا ماليًا كبيرًا إلى الفريق بعد أن يسجّل النقاط المطلوبة للحصول على الرخصة الخاصة.

وتأتي خطوة التفكير في اعتماد تشكيلة كاملة من الناشئين بالرُغم من توافر سائقين متمرّسين مثل سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ.

وقد شدّد شتاينر على أنّ الفريق لم يتّخذ قرارًا نهائيًا بعد فيما يتعلّق بتشكيلته لموسم 2021، لكنّه أوضح بأنّه قد تمّ تقييم مميزات وعيوب الاعتماد على خدمات سائقَين ناشئَين في العام المُقبل.

فقال: " لم نقرّر بعد اعتماد تشكيلة من سائقَين ناشئَين، لكن يُمكنني بسهولة الحديث حول أفكاري إزاء خطوة كهذه".

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وأضاف: "لقد ناقشنا ذلك الأمر، المخاطر، الفرص. هنالك بالطبّع مخاطرة في الاعتماد على خدمات سائقَين ناشئَين، حيث لن يكون لديهما أحد متمرّس للنظر إلى بياناته وما إلى ذلك. سيكونان بحاجة لمعرفة ما يجري فيما بينهما، وهنالك مخاطرة بأن يسير ذلك على نحوٍ خاطئ".

وتابع: "لكن من مميزات خطوة كهذه أنّه يُمكنك وضعهما ضمن الوجهة التي تريدها، ومن ثم يتطوران مع الفريق. كونه ولأنه لم يتم أمر كهذا من قبل، لا يعني أنه لن ينجح. هنالك مخاطرة بالطبع بألّا تُفلح تلك الخطوة".

واختتم: "نتقبّل تلك المخاطرة وكذلك تلك الفرصة. لذا وإذا ما قررنا الاستعانة بخدمات سائقَين ناشئَين، فسنكون قد فكّرنا في كل جوانب تلك الخطوة. نعلم المميزات ونعلم العيوب لذلك، وسنتعامل مع كليهما إذا ما سلكنا ذلك الطريق".

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