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شتاينر: وولف ذكي بما يكفي لعدم جمع فيرستابن وأنتونيللي في فريق واحد

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس السابق في الفورمولا 1 إن توتو وولف "ذكي" بما يكفي لعدم التفكير في ضم ماكس فيرستابن إلى جانب أندريا كيمي أنتونيللي في فريق واحد.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

خلال ظهوره في بودكاست "ذا ريد فلاجز"، تناول غونتر شتاينر الشائعات التي تتحدث عن إمكانية انتقال سائق ريد بُل ماكس فيرستابن إلى مرسيدس.

وطُرح عليه سؤال حول ما إذا كان السائق الهولندي قد يحل مكان جورج راسل.

لكن شتاينر رفض هذا الاحتمال بشكل قاطع، قائلًا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. ماكس لن يحل مكان جورج. لماذا قد يجلب توتو ماكس الآن بينما يمتلك واحدة من أعظم المواهب المستقبلية؟".

وأضاف: "أعتقد أن ماكس هو الأفضل حاليًا، لكن سيأتي وقت يكون فيه شخص ما أفضل منه، وكيمي سيكون بالتأكيد أفضل منه في مرحلة ما. لماذا قد تجلب شخصًا مثل ماكس الآن وتضع السائقين في مواجهة مباشرة مع بعضهما البعض لينتهي الأمر بخسارتهما معًا؟ توتو لن يفعل ذلك. إنه ذكي بما يكفي لعدم القيام بذلك".

هذا وقدمت مرسيدس بداية قوية للغاية لموسم 2026، بعدما فازت بجميع سباقات الجائزة الكبرى حتى الآن. إذ فاز جورج راسل بجائزة أستراليا الكبرى وسباق الصين القصير، بينما حقق أندريا كيمي أنتونيللي خمسة انتصارات متتالية.

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وفي مقابلة مع صحيفة "أو إي 24" خلال شهر مارس، جدد توتو وولف مدير فريق مرسيدس التزامه بالتشكيلة الحالية للسائقين.

حيث قال: "الأمر المثير للدهشة هو أن هذه الشائعات السخيفة بدأت بالظهور منذ شهر مارس. عادة ما يبدأ الحديث عن مثل هذه الأمور في يوليو".

وتابع: "لا أعرف من الذي أعاد إثارة هذا الموضوع. لدينا سائقان مرتبطان بعقود طويلة الأمد تمتد لعدة سنوات. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه مع أي منهما".

وأردف: "كلاهما يقدم أداءً على أعلى مستوى، لذلك لا يوجد أي سبب لتغيير تشكيلة السائقين أو التفكير في سائقين آخرين. أقول ذلك مع كامل احترامي لماكس".

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