شتاينر: وولف "أراد بعض الشهرة" عبر حواره اللاسلكي مع "فيا" في إسبانيا

سُمع وولف وهو يطلب رفع العلم الأزرق مع اقتراب لويس هاميلتون من نيكيتا مازيبين سائق هاس، بفارق لفة كاملة، قبل فترة قصيرة من دخوله منصة الصيانة.

وتمّ بثّ كلام وولف مباشرة خلال السباق، ما يجعل من ذلك المرة الأولى التي تُبثّ فيها إحدى الرسائل من الفرق إلى غرفة التحكم بالسباق.

وحصل ذلك عندما كان هاميلتون يسعى لتقليص الفارق خلف منافسه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، حيث نجح بالفوز بالسباق في نهاية المطاف متجاوزاً الهولنديّ خلال المراحل الأخيرة.

لكن شتاينر صرّح مباشرة بعد السباق أنه لم يرَ أية مشكلة بطريقة تعامل مازيبين على المسار، مشيراً لاعتقاده بأن وولف كان يسعى إلى بعض الشهرة عبر إيصال الرسالة بنفسه.

فقال: "لم أسمع الرسالة، لقد قالوا لي فحواها خلال الاجتماع، أن توتو تكلم عن أمر ما".

وأكمل: "لكنني لا أدري السبب حقاً، وما قال حيال ذلك. لذا لا يمكنني التعليق، لأنني لا أدركُ الظروف، لكنني أعتقد أن نيكيتا قام بعمل جيد اليوم".

وتابع: "ربما أراد توتو أن يضمنَ تعزيز تواجده وإظهار أنه المسؤول، وأنه يتوجب على الجميع الابتعاد عن طريقه عندما يصل!".

واسترسل: "لقد وضع نفسه على اللاسلكي ولم يترك موظفيه يؤدون عملهم. أراد بعض الشهرة على ما أعتقد".

بالمقابل، يبدو أنّ بثّ هذا النوع من الرسائل قد لاقى استحساناً من قبل المتابعين.

وكشف ماسي أن هذه الخطوة الجديدة تمت مناقشتها مع الفرق العام الماضي، وتتجه لتصبح جزءاً معتاداً من طريقة البثّ.

فقال: "تمت مناقشة ذلك مع الفرق العام الماضي، بالتالي سيتمكن المتابعون من سماع جزء من محادثاتنا".

وأكمل: "ذلك جزء اعتيادي سنقوم به بشكل دوري. هذا السباق كان المرة الأولى التي نطبق فيها ذلك".

واختتم: "تم إعلام جميع الفرق بذلك، لكن هذه الجولة كانت المرة الأولى التي نطبقها على الهواء مباشرة".