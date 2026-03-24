فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

تصميم لوني جريء ومختلف لسيارة مرسيدس قبل جائزة اليابان الكبرى 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تصميم لوني جريء ومختلف لسيارة مرسيدس قبل جائزة اليابان الكبرى 2026

تجاوز فيرستابن: لماذا أبهر بطل الفورمولا 1 خصمه كريستوفر هاسه

في.آل.ان
NLS2
تجاوز فيرستابن: لماذا أبهر بطل الفورمولا 1 خصمه كريستوفر هاسه

رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

قال المدير السابق لفريق هاس، غونتر شتاينر، أن مرسيدس، التي بدأت موسم 2026 من الفورمولا 1 بقوة، قد تواجه تحديات جدية من منافسيها مع تقدم العام.

الصورة من قبل: سام باجنال

بعد أول سباقين من الموسم، تتصدر مرسيدس ترتيب بطولة الصانعين برصيد 98 نقطة.

ويتقدم الفريق الألماني بفارق 31 نقطة عن أقرب منافسيه، فيراري. 

حيث فاز جورج راسل بسباق افتتاح الموسم من بوابة جائزة أستراليا الكبرى، وكذلك سباق الصين القصير. 

بينما حقق زميله كيمي أنتونيللي أول فوز له في الفورمولا 1 في سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي.

وعلى الرغم من أن الفريق المتمركز في براكلي أظهر أداءً متفوقًا في أول سباقين من الموسم، شدد شتاينر على أنه لا ينبغي افتراض استمرار هذه الهيمنة حتى نهاية الموسم.

وخلال حديثه في بودكاست Red Flags، قال شتاينر:

"في الوقت الحالي، نقفز مباشرة إلى الاستنتاج: 'هذا سيستمر ومرسيدس ستفوز بنهاية العام.'"

وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى التي تستخدم محركات مرسيدس ستفهم سياراتها بشكل أفضل".

وأردف: "ستتعلم كيفية إدارة وحدة الطاقة. خاصة مكلارين".

واسترسل: "ستكون مرسيدس قوية، لكن هل سيتحداها أحد؟ أعتقد ذلك". 

وتابع: "في مرحلة ما، سيتحدى أحدهم مرسيدس بالتأكيد لأن وتيرة التطوير هذا العام ستكون هائلة".

 

ويرى شتاينر أن الأهم هو كيفية سير معركة التطوير، خاصة مع اكتساب الفرق المزيد من الخبرة.

فقال: "المهم هو كيف تتطور الفرق وكيف تتعلم استخراج المزيد من الأداء من السيارة". 

وتابع: "أعتقد أن مرسيدس هي الفريق الأكثر استعدادًا في هذا الجانب، حتى أكثر من الجميع".

واسترسل: "لكن ما زال لدى الفرق الأخرى الكثير لتكتشفه. لديها القدرة على استخراج المزيد من الحزمة التي تملكها". 

واختتم: "يتعلق الأمر أقل بتطوير أجزاء جديدة بالكامل، وأكثر بكيفية استخدام الحزمة الحالية بشكل أفضل".

أبرز التعليقات

المزيد من
شارل لوكلير

فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هيل: امنحوا هاميلتون فرصة للفوز وستشاهدون سائقًا مختلفًا تمامًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تشبه قطعة العملة: وجهان يفصلهما قسمٌ رفيع لكن ما بينهما لا يمكن تجاوزه 

هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هوندا لم تتمكن بعد من تحديد مصدر مشكلة الاهتزازات

شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا

فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فيراري تدفع الحدود القصوى لإدارة الطاقة.. لكنّ الاستراتيجية تتغير في سوزوكا

ميزة

اكتشف محتوى برايم

رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل أوليغ كاربوف
رأي: لماذا قد يكون فيرستابن مخطئًا بشأن استمتاع جماهير الفورمولا 1 بسباقات 2026؟

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
شاهد المزيد