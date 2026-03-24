شتاينر: وتيرة التطوير ستكون هائلة في 2026.. ومرسيدس ستواجه تهديدًا
قال المدير السابق لفريق هاس، غونتر شتاينر، أن مرسيدس، التي بدأت موسم 2026 من الفورمولا 1 بقوة، قد تواجه تحديات جدية من منافسيها مع تقدم العام.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
بعد أول سباقين من الموسم، تتصدر مرسيدس ترتيب بطولة الصانعين برصيد 98 نقطة.
ويتقدم الفريق الألماني بفارق 31 نقطة عن أقرب منافسيه، فيراري.
حيث فاز جورج راسل بسباق افتتاح الموسم من بوابة جائزة أستراليا الكبرى، وكذلك سباق الصين القصير.
بينما حقق زميله كيمي أنتونيللي أول فوز له في الفورمولا 1 في سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي.
وعلى الرغم من أن الفريق المتمركز في براكلي أظهر أداءً متفوقًا في أول سباقين من الموسم، شدد شتاينر على أنه لا ينبغي افتراض استمرار هذه الهيمنة حتى نهاية الموسم.
وخلال حديثه في بودكاست Red Flags، قال شتاينر:
"في الوقت الحالي، نقفز مباشرة إلى الاستنتاج: 'هذا سيستمر ومرسيدس ستفوز بنهاية العام.'"
وأكمل: "لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى التي تستخدم محركات مرسيدس ستفهم سياراتها بشكل أفضل".
وأردف: "ستتعلم كيفية إدارة وحدة الطاقة. خاصة مكلارين".
واسترسل: "ستكون مرسيدس قوية، لكن هل سيتحداها أحد؟ أعتقد ذلك".
وتابع: "في مرحلة ما، سيتحدى أحدهم مرسيدس بالتأكيد لأن وتيرة التطوير هذا العام ستكون هائلة".
ويرى شتاينر أن الأهم هو كيفية سير معركة التطوير، خاصة مع اكتساب الفرق المزيد من الخبرة.
فقال: "المهم هو كيف تتطور الفرق وكيف تتعلم استخراج المزيد من الأداء من السيارة".
وتابع: "أعتقد أن مرسيدس هي الفريق الأكثر استعدادًا في هذا الجانب، حتى أكثر من الجميع".
واسترسل: "لكن ما زال لدى الفرق الأخرى الكثير لتكتشفه. لديها القدرة على استخراج المزيد من الحزمة التي تملكها".
واختتم: "يتعلق الأمر أقل بتطوير أجزاء جديدة بالكامل، وأكثر بكيفية استخدام الحزمة الحالية بشكل أفضل".
