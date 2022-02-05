شتاينر "واثق تماماً" من قدرة "فيا" على حلّ تداعيات دراما سباق أبوظبي 2021

بدأت "فيا" تحقيقاً مكثفاً للوقوف على وقائع وتفاصيل القرارات التي اتخذها مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد في السباق الختامي الذي انتهى بتجاوز ماكس فيرشتابن لغريمه لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة واقتناص اللقب، مستفيداً من دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات فقط من نهاية السباق.

بقراراته تلك، لم يمتثل ماسي لفقرتين في اللوائح الرياضية عند إعادة إطلاق السباق بعد خروج سيارة الأمان، ما أدى إلى تساؤلات حيال مستقبله وإمكانية إدخال تعديلات هيكلية على فريق العمل في قسم الفورمولا واحد ضمن "فيا".

وكان محمد بن سُليّم رئيس "فيا" المنتخب حديثاً قد التقى بالفرق لمناقشة ما جرى في أبوظبي وكيفية المواصلة بعد إدخال أية تغييرات ممكنة لمنع تكرار ذلك، مع الاقتراب من انطلاق الموسم الجديد.

وضمن معرض كلامه يوم الجمعة، أشار هاس إلى ثقته بعمل "فيا".

فقال: "لم أقدم الكثير من الاقتراحات إلى الرئيس محمد".

وأكمل: "تكلمنا حول المسألة، وكانت هناك محادثات خاصة، ولا أريد الخوض في تفاصيلها".

وأردف: "أعلم العمل المتقن الذي يقومون به بهدف جعل المهمة أسهل أمام أي مديرٍ للسباقات".

وتابع: "إنه عمل صعب، وأنا لست هنا لدعم مايكل أو أيٍ من هذا. لكنه عمل صعب جداً. أعتقد أن الرياضة قد تطورت كثيراً لكن بعض النواحي ما زالت متأخرة نوعاً ما".

واسترسل: "أنا واثق أنهم سيخرجون بأفكار جديدة، ومن ثم سنرى".

ويلعب بيتر باير سكرتير "فيا" العام دوراً أساسياً في عملية التحقيق، حيث اعترف في مقابلة نهاية الشهر الماضي أن ماسي قد يُستبدل.

وكان الأسترالي قد شغل منصب مدير السباقات عقب رحيل تشارلي وايتينغ الذي كان يشغل هذا المنصب قبل بداية موسم 2019.

وحين سُئِل إن كان يعتقد أن ماسي هو الشخص المناسب لهذا المركز، رد شتاينر: "مرة أخرى، هذا ليس مجالي وتلك ليس شركتي بصراحة كي أقدم رأيي".

وتابع: "ليس من مهمتي الذهاب إلى ’فيا’ واقتراح طريقة العمل عليهم، لأنني أعلم أنهم يدركون ما يفعلون، لكنني لا أعلم كامل التفاصيل لناحية العقود وغير ذلك".

وأردف: "لا أحاول تفادي السؤال. أنا بصراحة لا أعلم البنية الهيكلية تماماً. جميعنا نعرف مايكل ماسي كمدير للسباقات، لكنني لا أعلم خلفية الأمور وكيفية تحسينها".

واستكمل: "أنا مشغول جداً كذلك بعملي مع فريق هاس. لست منخرطاً في أية أمور أخرى. لدي ثقة كاملة بـ ’فيا’ وسيقومون بإصلاح الوضع لجميع الأطراف".

واختتم: "هذه الأسئلة يجب أن توجه إلى ’فيا’ أكثر مني!".