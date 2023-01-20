تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
السابق / مرسيدس: شوماخر بمقدوره العودة إلى الفورمولا واحد - حتى مع فريق آخر التالي / ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023
فورمولا 1 أخبار

شتاينر: هنالك "مجال كبير للتحسن" في جانب إدارة السباقات بعد القرارات "غير المنطقية"

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أن هنالك "مجال كبير للتحسن" في جانب مراقبة السباقات في 2023 بعد القرارات "غير المنطقية" التي أثّرت على فريقه الموسم الماضي.

شتاينر: هنالك "مجال كبير للتحسن" في جانب إدارة السباقات بعد القرارات "غير المنطقية"

عمدت "فيا" إلى إعادة هيكلة عمليات مراقبة السباقات في الموسم الماضي في أعقاب جدل جائزة أبوظبي في موسم 2021، حيث تضمنت التغييرات تعيين مديرَين للسباقات في البطولة.

لكن ذلك لم يوقف قرارات مراقبة السباق التي باتت محور الحديث على مدار موسم 2022، وتحديدًا استخدام الأعلام السوداء والبرتقالية، إدارة حدود المسار والدفع بمركبات الإنقاذ في جائزة اليابان الكبرى.

وبحلول نهاية الموسم، أنهت فيا عملية تدوير مديري السباق، بالرُغم من إشارة محمد بن سليم رئيس "فيا" منذ ذلك الحين بأن البطولة ستعود إلى الاعتماد على عدة مراقبين لشغل دور مدير السباق هذا العام.

لكن شتاينر يشعر بأن هنالك مجال للتحسن مع كيفية إدارة السباقات بالتوجه إلى الموسم الجديد.

حيث قال: "ما يزال هنالك الكثير من العمل للقيام به في رأيي".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ليس الأمر وكأن كل المشاكل قد حُلت الآن. أعتقد أنه ما يزال هنالك مجال كبير للتحسين في جانب إدارة السباقات".

وتابع: "فقد رأينا في السباقات الأخيرة من الموسم الماضي بعض القرارات التي تم اتخاذها والتي يجب النظر فيها ومعالجتها".

وكان فريق هاس قد رُفع ضده العلم الأسود والبرتقالي 3 مرات على إثر انفصال صفيحة الجناح الأمامي، ما دفعه إلى التقدم باحتجاج على سيارة فرناندو ألونسو المتضررة في أوستن لتوضيح وجهة نظره والسعي للثبات في القرارات.

"لا ينبغي أن يكون الوضع هكذا" قال شتاينر.

وأكمل: "تمت معاقبتنا بشكل غير منطقي ومن ثم قاموا بتغيير القوانين. لا أحد آخر تمت معاقبته. لم يتم التعامل مع الوضع من قبل مراقبي السباق بشكل جيد".

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: شوماخر بمقدوره العودة إلى الفورمولا واحد - حتى مع فريق آخر
المقال السابق

مرسيدس: شوماخر بمقدوره العودة إلى الفورمولا واحد - حتى مع فريق آخر
المقال التالي

ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023

ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023

أحدث الأخبار

ويليامز كانت تخطط لأن يبقى سارجينت لموسمين في الفورمولا 2
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز كانت تخطط لأن يبقى سارجينت لموسمين في الفورمولا 2

كان من المقرر أن يبقى لوغان سارجينت الوافد الجديد إلى ويليامز لموسمين في الفورمولا 2 قبل أن تثبت تأدياته "سريعًا جدًا" أنه مستعد للصعود إلى منافسات الفورمولا واحد.

موتو جي بي: فريق غريزيني يكشف عن ألوان دراجته لموسم 2023
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: فريق غريزيني يكشف عن ألوان دراجته لموسم 2023

بات غريزيني ريسينغ أحدث فريق موتو جي بي يكشف عن ألوان دراجته لموسم 2023 ضمن تقديم اليوم السبت شهد الظهور الأول للدراج الجديد أليكس ماركيز مع الفريق.

راسل لا يخشى توتّر العلاقة مع هاميلتون إذا ما نافست مرسيدس على اللقب في 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل لا يخشى توتّر العلاقة مع هاميلتون إذا ما نافست مرسيدس على اللقب في 2023

اعترف جورج راسل أن علاقته مع لويس هاميلتون ستحمل "ديناميكية مختلفة" إذا ما نافست مرسيدس على لقبي الفورمولا واحد في 2023، لكنه لا يخشى توتّر تلك العلاقة.

ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو تعلن موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2023

باتت ألفا روميو أحدث فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث سيُسدل الستار عن سيارتها في 7 فبراير/شباط المُقبل.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.