شتاينر: هنالك "مجال كبير للتحسن" في جانب إدارة السباقات بعد القرارات "غير المنطقية"
يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أن هنالك "مجال كبير للتحسن" في جانب مراقبة السباقات في 2023 بعد القرارات "غير المنطقية" التي أثّرت على فريقه الموسم الماضي.
عمدت "فيا" إلى إعادة هيكلة عمليات مراقبة السباقات في الموسم الماضي في أعقاب جدل جائزة أبوظبي في موسم 2021، حيث تضمنت التغييرات تعيين مديرَين للسباقات في البطولة.
لكن ذلك لم يوقف قرارات مراقبة السباق التي باتت محور الحديث على مدار موسم 2022، وتحديدًا استخدام الأعلام السوداء والبرتقالية، إدارة حدود المسار والدفع بمركبات الإنقاذ في جائزة اليابان الكبرى.
وبحلول نهاية الموسم، أنهت فيا عملية تدوير مديري السباق، بالرُغم من إشارة محمد بن سليم رئيس "فيا" منذ ذلك الحين بأن البطولة ستعود إلى الاعتماد على عدة مراقبين لشغل دور مدير السباق هذا العام.
لكن شتاينر يشعر بأن هنالك مجال للتحسن مع كيفية إدارة السباقات بالتوجه إلى الموسم الجديد.
حيث قال: "ما يزال هنالك الكثير من العمل للقيام به في رأيي".
وأضاف: "ليس الأمر وكأن كل المشاكل قد حُلت الآن. أعتقد أنه ما يزال هنالك مجال كبير للتحسين في جانب إدارة السباقات".
وتابع: "فقد رأينا في السباقات الأخيرة من الموسم الماضي بعض القرارات التي تم اتخاذها والتي يجب النظر فيها ومعالجتها".
وكان فريق هاس قد رُفع ضده العلم الأسود والبرتقالي 3 مرات على إثر انفصال صفيحة الجناح الأمامي، ما دفعه إلى التقدم باحتجاج على سيارة فرناندو ألونسو المتضررة في أوستن لتوضيح وجهة نظره والسعي للثبات في القرارات.
"لا ينبغي أن يكون الوضع هكذا" قال شتاينر.
وأكمل: "تمت معاقبتنا بشكل غير منطقي ومن ثم قاموا بتغيير القوانين. لا أحد آخر تمت معاقبته. لم يتم التعامل مع الوضع من قبل مراقبي السباق بشكل جيد".
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