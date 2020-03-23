شتاينر: هاس ما زال ملتزماً بالبقاء في الفورمولا واحد

دخل جين هاس الشريك في أحد فرق ناسكار، ضمن منافسات الفورمولا واحد منذ أربع سنوات، حيث كانت أفضل نتائج الفريق الأمريكي المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2018.

لكن موسم 2019 الصعب شهد تراجع هاس حتى المركز التاسع، إذ واجه سائقاه رومان غروجان وكيفن ماغنوسن أوقاتاً عصيبة مع مشاكل السيارة المتنوعة.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" بداية شهر مارس/آذار، صرّح هاس مالك الفريق أنّ بداية موسم 2020 ستحدد مستقبل العلامة الأمريكية في البطولة، مشيراً إلى أن موسماً سيئاً آخر "ليس بالأمر المحبّذ".

لكن غونتر شتاينر مدير الفريق أوضح أنه لا يتعامل مع الموسم بشكل مختلف عما سبقه على ضوء تعليقات جين هاس.

فقال: "مقاربتي لكل سباق هي إما أن نفوز أو نخسر كل شيء. في كل سباق نقوم بأفضل ما بوسعنا، ولا يمكنك تقديم أكثر من الطاقة القصوى! هذا ما نقوم به على الدوام في جميع المواسم".

وأكمل: "لم أكن هناك عندما قال (جين هاس) ذلك، لذا لا أدري مغزى كلامه. أعتقد أن الإعلام يُخرج الأمور بعض الشيء عن سياقها".

وحين سُئِل عن رأيه بالتزام هاس بمشروع الفورمولا واحد، أوضح شتاينر أنه ليس لديه أية تحفظات أو مخاوف، مشيراً إلى أنه تكلم مع مالك الفريق يوم الخميس الذي سبق جائزة أستراليا الكبرى بعد إجراء فحص "كورونا" لأربعة من طاقم الفريق.

"تكلمتُ معه صباح الخميس، كما تكلم معي منذ ثلاث ساعات على الهاتف ليتأكد من سير كل شيء على الشكل الأمثل" قال شتاينر.

واختتم: "أعتقد أنه ملتزم. إنه يريد أن يرى مستوى العمل، وكيف تسير الأمور مع الفريق. تكلمتُ معه لخمسين دقيقة على الهاتف. أعتقد أنه ما زال ملتزماً (بمشروع الفورمولا واحد)".