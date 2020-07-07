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فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل

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فريق هاس لم يخاطر بشكل "غير ضروري" في نظام التبريد بالرغم من المشاكل
07-07-2020

قال غونتير شتاينر مدير فريق هاس أنّ مشاكل ارتفاع حرارة المكابح التي أنهت سباق سائقيه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان في النمسا كانت مفاجئة، حيث أصرّ على أنّ فريقه لم يتخذ أية مخاطر غير ضرورية من ناحية نظام التبريد.

عانى سائقا هاس من مشاكل ارتفاع الحرارة منذ المراحل المبكرة من السباق، حيث انسحب كلاهما بسبب أعطال في المكابح، ليُكمل ماغنوسن 24 لفّة فقط، فيما استمرّ زميله حتّى اللفّة 49.

وأصرّ شتاينر على أنّ الحظيرة الأمريكية لم تتوقّع مواجهة أيّة مشاكل في سباق النمسا، حتّى بعد يومين من التجارب الحرّة والتصفيات.

فقال: "لا أعلم سبب ظهور مشكلة المكابح، حيث ما نزال نحقق في ذلك. لقد ارتفعت حرارتها في وقت مبكّر للغاية. كنا بحاجة لإدارة الوضع من أجل إكمال السباق، لكنّنا لم نظن بأنّ الوضع صعب إلى هذه الدرجة، أو أنّها ستتعطل أو لا تستمر حتى نهاية السباق".

وأضاف: "واجه رومان ذات المشكلة مثل كيفن، وكنا نحدثه عبر اللاسلكي عندما واجه ذلك العطل، كوننا رأينا أنّ الوضع ازداد سوءًا، وكذلك معدّل تآكل المكابح بسبب ارتفاع الحرارة، لذلك علينا أن نعرف سبب ارتفاع الحرارة الذي واجهناه اليوم".

وتابع: "كنا متأكدين للغاية أن بوسعنا إدارة الوضع وإكمال السباق. دومًا ما تواجه المكابح المشاكل هنا، لكنّنا لم نتوقّع أن تكون المشكلة كبيرة بهذا القدر الذي يمنعك من إنهاء السباق. تبريد المكابح له تأثير ديناميكي على السيارة، وعليه فإنّنا نعمل بأقل قدر ممكن، لكنّه مجرد تقدير، حيث تحتسب قدر التبريد الذي تحتاجه".

وأكمل: "تصل بالطبع إلى الحدود القُصوى لما تعتقده، لكنّك تحاول ألا تتجاوز ذلك لأسباب انسيابية، كون التبريد لا يمثّل مشكلة عادة، لكنّك وإذا رفعت معدّل التبريد أكثر، تخسر الأداء الانسيابي. حيث أرى بأنّنا لم نخاطر بشكل غير ضروري كوننا لم نتوقّع أن يكون الوضع بهذا السوء".

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جديرٌ بالذكر أنّ سيارة هاس "في اف20" لم تُختبر على الحلبة سوى خلال التجارب الشتوية في برشلونة، حيث لم يكن الفريق قادرًا على القيام بيوم تصوير ترويجي إضافي خلال فترة توقف الموسم، إذ اعترف شتاينر بأن التجارب الإضافية قد ساعدت في إبراز تلك المشكلة.

فقال: "لو قمنا بتجارب إضافية، كنّا لنلاحظ تلك المشكلة قبل حدوثها في السباق. لكنّني لن أضع اللوم على ذلك، لابد وأنّ هنالك مشكلة في التوافق، كوننا لم نتوقّع ذلك".

واختتم: "أدركنا ارتفاع الحرارة على السيارة، لكنّك بحاجة للعمل على الحدود. حيث لم نتوقّع أن نكون بذلك القرب من الحدود القُصوى، أو أننا تخطيناها".

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