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شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة

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شتاينر: هاس لا تشعر بالرضا من منافسة فيراري على مراكز متأخّرة

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أنّه "لا يشعر بالرضا" من منافسة فريقه للفريق المصنعي لفيراري على مراكز متأخّرة خارج النقاط.

أكمل سائق هاس رومان غروكان سباق سبا-فرانكورشان بالمركز الـ 15، بفارق 3.9 ثانية فقط خلف سيباستيان فيتيل و1.8 ثانية خلف شارل لوكلير، وذلك بعدما خسر مركزًا لصالح المونغاسكي في المراحل المتأخّرة من السباق.

في الماضي، كان الاقتراب بهذا الشكل من السيارتين المصنعيتين ليكون مشجّعًا لفريق هاس الزبون لفيراري، لكنّ شتاينر قال بأنّ الظروف المحيطة بذلك الآن لم تُشعره بالرضا.

"بالطبّع تحصل على بعض التشجيع من أمر كهذا، كونك على الأقل تنافس أحدهم. لكن لأكون صريحًا، لا أحد يأتي هنا من أجل أن تغلب على منافسه وهما يتنافسان على المركز الـ 12 أو الـ 13. لم نأت إلى هنا من أجل ذلك" قال شتاينر.

وأضاف: "عندما تنافس أحدهم في السباق تسعر بالإثارة، لكن عندما تفكّر تجد أنّك تقوم بأمر ليس مرضيًا للغاية، أن تتفوق على أحدٍ يعاني كذلك في تلك اللحظة. لا أحصل على أيّ رضا من ذلك".

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وقال شتاينر أنّ انخفاض السرعة الذي عانت منه السيارات المتزودة بمحركات فيراري في سبا لم يكن مفاجئًا.

"لم يكن أمرًا مفاجئًا على الإطلاق، إذ أنّه وخلال السباقات الستة الماضية كنا نعلم الموقع الذي نتواجد فيه. لكن ما لم نكن نعرفه هو قدر ذلك التأخّر. لقد رأيتم كيف كان يتم تجاوزنا. لقد اختبرنا ذلك الشعور بالفعل العام الماضي، لذا فإنّنا معتادون عليه بعض الشيء" قال شتاينر.

وأكمل: "تعلمون كيف أشعر، فلن نحصل على طاقة جديدة، السيارة ستبقى كما هي كذلك. سنعيد ذات السيناريو من جديد بعد أسبوع من الآن. لا أعلم الكثير عن حلبة موجيللو، لكنني أعتقد بأن اعتماديتها على الطاقة أقل. وسيكون ذلك جيّدًا".

وتابع: "أمّا بالنسبة لمونزا، فسيكون ذلك تحديًا كبيرًا بكل تأكيد. نعلم ذلك، حيث سنحاول بذل أفضل ما لدينا طيلة نهاية الأسبوع من أجل استخراج الأفضل من الحزمة التي لدينا. هذا ما نحن بحاجة لفعله في ذلك الوضع".

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وعند سؤاله عن آماله لوحدة طاقة فيراري في 2021، قال شتاينر أنه يطرح على نفسه ذات السؤال.

"الوقت ينفد، كون هذا العام لا يُمكننا فعل أيّ شيء في جانب المحرك. لا أعلم تحديدًا إلى أين وصلوا فيما يتعلّق بوحدة طاقة العام المُقبل. أعلم أنّهم يعملون عليها، حيث يُمكنك أن تتخيّل أنّني أطرح ذلك السؤال على نفسي في كل يوم، في كل ساعة" قال شتاينر.

واختتم: "لا أملك إجابة حاسمة، ومن الصعب أن أتحدث عن شيء لست متحكمًا فيه. أتلقى فقط رسائل بأنّهم يعلمون بجد على وحدة الطاقة كونهم يعلمون أنها بحاجة للتحسين. أعتقد بأنّ الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك ستكون عندما نعود إلى الحلبة في الموسم المُقبل".

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