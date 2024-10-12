شتاينر: نوريس يحتاج فيراري كي يحرز اللقب
يعتقد غونتر شتاينر أن فيراري بمقدورها مساعدة لاندو نوريس ضمن صراع اللقب.
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
قال غونتير شتاينر المدير السابق لفريق هاس أن فيراري قد تساهم في حسم الصراع الملتهب على لقب الفورمولا 1 لهذا الموسم بين لاندو نوريس سائق مكلارين وماكس فيرستابن سائق فيراري.
مع بقاء 6 جولات حتى نهاية الموسم، يتأخّر نوريس بـ 52 نقطة خلف المتصدر فيرستابن.
في المقابل، يحتل شارل لوكلير المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 86 نقطة خلف فيرستابن، وبالتي لا يمثل تهديدًا واقعيًا لسائق ريد بُل.
مع ذلك، يرى شتاينر بأن لوكلير وكارلوس ساينز قد يلعبان دورًا رئيسيًا في معركة اللقب بين فيرستابن ونوريس.
إذ وعند سؤاله عمّن يرشّحه للفوز باللقب، قال شتاينر في تصريحات لـ RacingNews365: "أعتقد بأن الأداء والحظ الآن في صالح لاندو، إنه فقط يحتاج لبعض المساعدة من فيراري".
وأضاف: "لو تمكنت فيراري من انتزاع النقاط من ماكس، فذلك قد يساعد لاندو في البطولة. فكروا في سنغافورة، كان يمكن لذلك أن يحدث هناك، لكن فيراري أضاعت الفرصة بسبب تأخرها في التصفيات".
وتابع: "لو تواجدت سيارة أو اثنتان بين ماكس ولاندو، لصنع ذلك فارق نقاط كبير".
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