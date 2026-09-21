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شتاينر: نوريس قادر على تجاوز راسل وإنهاء البطولة في مركز الوصافة

يرى غونتر شتاينر أن لاندو نوريس قادر على تجاوز جورج راسل واحتلال المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للسائقين في الفورمولا 1 لموسم 2026.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعد جائزة إسبانيا الكبرى التي أقيمت للمرة الأولى على حلبة مادرينغ، يحتل لاندو نوريس المركز الرابع في بطولة السائقين برصيد 186 نقطة. 

ويحتل سائق مرسيدس جورج راسل المركز الثاني برصيد 211 نقطة، بينما يتصدر زميله أندريا كيمي أنتونيللي البطولة برصيد 292 نقطة.

وضمن حديثه في البودكاست المعتاد على الإنترنت، أوضح غونتر شتاينر، المدير السابق لفريق هاس، أن نوريس، بطل العالم لعام 2025، يمتلك الأداء الذي يمكنه من تقليص الفارق مع راسل، وقد يتجاوز السائق البريطاني قبل نهاية الموسم.

حيث قال شتاينر: "إذا واصل راسل على هذا النحو، فسيحتل المركز الثاني. انظروا إلى مدى سعادة لاندو الآن".

وقد عانى فريق مكلارين من بداية صعبة للموسم، لكنه أدخل تحديثات أعادت نوريس إلى طريق الانتصارات المتتالية في جائزتي المجر وهولندا الكبرى. ثم أنهى نوريس جائزة إيطاليا الكبرى في المركز الرابع.

وبعد تحقيق انتصارين في سباقين، وجد نوريس نفسه فجأة داخل صراع البطولة. 

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وتحدث السائق البالغ من العمر 26 عامًا إلى سكاي سبورتس بعد إعلانه تمديد عقده مع مكلارين حتى نهاية موسم 2030، حيث قيّم إمكانات الفريق هذا الموسم.

حيث قال نوريس: "يعمل الفريق بشكل أفضل من أي وقت مضى". 

وأكمل: "أعتقد أننا أصبحنا أكثر كفاءة وحماسًا حتى مما كنا عليه خلال السنوات القليلة الماضية. كان ذلك المستوى كافيًا للفوز ببطولة العالم، ولذلك يمكننا الفوز بهذه البطولة أيضًا".

وأردف: "أنا واثق من أن معظم ما نحتاج إليه موجود بالفعل. هناك فقط بعض الجوانب في السيارة التي نحتاج إلى تحسينها". 

وتابع: "أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك. وكما هو الحال دائمًا في الفورمولا 1، فإن الأمر عبارة عن سباق مع الزمن. لكن خلال الجولات القليلة الماضية، أظهرنا أنه لا يزال بإمكاننا الفوز بالسباقات وأن لدينا زخمًا قويًا للغاية".

واسترسل: "أريد دائمًا المزيد قليلًا. أريد أن أكون واثقًا من قدرتنا على تطوير السيارة إلى النقطة التي يمكننا فيها القول: ’نعم، يمكننا المنافسة على بطولة العالم’".

واختتم: "لذلك، يمكننا كفريق المنافسة بسهولة. نحتاج فقط إلى تحسين بعض جوانب السيارة، وما زلت واثقًا من قدرتنا على القيام بذلك".

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