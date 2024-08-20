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شتاينر: من المفاجئ أن ريد بُل أبقت على بيريز هذا الموسم

قال غونتر شتاينر المدير السابق لفريق هاس أنه تفاجأ ببقاء سيرجيو بيريز ضمن صفوف ريد بُل.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

بعد تكهنات بأنها قد تتخلى عن خدمات سيرجيو بيريز وتستبدله للنصف الثاني من هذا الموسم، آثرت ريد بُل دعم المكسيكي وإبقائه للسباقات العشرة المتبقية من الموسم.

شهد أداء بيريز تراجعًا كبيرًا خلال النصف الأول من الموسم، إذ ومنذ جولة إيمولا، لم يتمكن سوى من تسجيل 28 نقطة فقط وتراجع إلى المركز السابع في ترتيب السائقين، وهو ما هدد صدارة ريد بُل لبطولة الصانعين في ظل اقتراب مكلارين التي تتواجد على بعد 42 نقطة فقط.

وكان غونتر شتاينر من بين هؤلاء الذين توقعوا مغادرة بيريز لصفوف ريد بُل خلال هذا الموسم.

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حيث قال: "سبق وقلت بأنني لا أتوقع بأننا سنرى سيرجيو بعد العطلة الصيفية. لكن 90 بالمئة من الأشخاص في البادوك، إذا لم يكن أكثر، قالوا نفس الشيء لأنه لم يكن يؤدي مثل المطلوب".

وأضاف: "كل شيء كان يقوله كريستيان هورنر وهيلموت ماركو خلال جائزة بلجيكا كان يتمحور حول إجراء التغييرات. ولهذا بدأت الحديث عن ذلك، فلم أخترع فكرة رحيله لأن الأمر ليس بيدي لأقرر إذا ما سيبقى سيرجيو أم لا".

وتابع: "ليس بيدي ذلك القرار، لكن ريد بُل أوضحت بأنه ستكون هنالك بعض التغييرات. لهذا تفاجأت، مثل الجميع، عندما قرأت بأنه سيبقى مع الفريق. ليس لدي شيء ضد بيريز، لكنه لا يؤدي بشكل جيد".

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